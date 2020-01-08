杜魯門航母艦長「伊朗裔美國籍」　伊斯蘭革命搬回美國...加入海軍夢想當艦長　

▲美國航空母艦杜魯門號（CVN-75）。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

美伊關係緊近日升溫到高點，然而美軍專門執行巡防中東任務的「杜魯門號」航空母艦（USS Harry S. Truman CVN-75）也成為焦點之一，原來杜魯門號的現任艦長卡文（Kavon Hakimzadeh）是一名伊朗裔的美國人，在伊斯蘭革命爆發後就和家人搬回美國。

根據外媒報導，卡文的父親是伊朗人，母親則是美國人。卡文出生於美國德州，但在小時後就舉家搬回伊朗，當時美國和伊朗的關係還很好，他甚至在一所國際學校上學接受西方教育。據悉，卡文表示那是一段「像田園時光般的童年」。

▲杜魯門號艦長Kavon Hakimzadeh。（圖／取自Facebook／USS Harry S. Truman）

不過，1979年時伊朗暴發伊斯蘭革命，什葉派的何梅尼拿下政權，推動西化的巴勒維國王逃到美國。11歲的卡文也和全家遷回美國，並在1987年時加入美軍，優異的學歷加上服役經歷，他也順利在2019年7月接任杜魯門號艦長，完成自己當時加入海軍時的志願「當上航空母艦的艦長」。

身分敏感的卡文在去年7月接任時曾表示，他和船員都已經做好了準備，而且「沒有任何的特別個人焦慮」，在接任杜魯門號前也曾去過伊拉克和阿富汗服役，自己的身分不但沒有影響，反而更容易拉近關係。

▲杜魯門號日前已到阿曼灣執行任務。（圖／翻攝自美國海軍官網）

杜魯門號原訂在去年9月佈署到中東，但在維修過程中電力系統出現故障，返回港口維修後在11中才宣布開始準備佈署，不過自從去年底美國民用承包商遭到火箭襲擊身亡開始，杜魯門號便已在第一時間趕到伊朗下方的阿曼灣，負起防衛重責。