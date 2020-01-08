沖繩時隔33年再現豬瘟！將撲殺1746隻豬...特有「阿古豬」也躲不過

▲沖繩時隔33年再傳豬瘟。豬隻示意圖，非新聞當事豬。（圖／路透社）

文／中央社

繼日本本土2018年發 生豬瘟疫情以來，疫情陸續蔓延，今天傳出與本島無陸 地相連的沖繩縣，也在時隔33年後再度確認豬瘟疫情， 至少將撲殺1746隻豬，包括當地特有種「阿古豬」。

日本放送協會（NHK）報導，熟悉豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟）的北海 道大學教授迫田義博說，是境外還是境內傳染，在與日 本本土沒有陸地連接的沖繩都確認疫情，事態嚴重。

迫田說，有必要分析病毒，盡速釐清傳染途徑；養 豬相關人士應該更加提升養豬場衛生管理標準，並再度 點檢機場及港口的邊場管理措施，能做的事都要去做， 如果可能，應修正相關對策。

日本沖繩時報報導，沖繩縣政府今天表示，沖繩宇 流麻市一處農場飼養的豬確定被驗出豬瘟病毒，這是繼 1986年10月以來，沖繩時隔33年再度發生豬瘟疫情。

沖繩縣知事玉城鄧尼上午已在縣廳舉行防疫對策會 議。沖繩縣政府農林水產部在記者會上表示，目前已知 將撲殺1746隻豬，包括沖繩在地特有種「阿古豬」。沖繩縣政府以高標準面對這波疫情，就算國家研究機關的 精密檢查報告尚未完成，也會先撲殺很可能感染豬瘟的 豬隻。

沖繩縣政府表示，這個農家有2處養豬場，總共飼 養825隻豬；其中一處飼養393隻豬的養豬場，被確認發生豬瘟疫情。

為撲殺養豬場內所有豬隻，沖繩縣政府農林水產部 已派出30人左右工作人員前往協助。這2處養豬場上午也啟動死豬掩埋防疫對策。 至於感染豬瘟的豬隻數目與感染途徑，目前尚不清楚，將聽取農家說明持續進行調查。

日本農林水產大臣江藤拓也在規劃前往沖繩視察防 疫狀況。 宇流麻市農家6日時通報縣府，表示有豬隻出現下痢等症狀死亡，縣府立即將檢體送往中央的農林水產省檢查機關，透過基因檢查確定相關病症。

日本2018年9月在岐阜縣再度發生豬瘟疫情後，接 連擴散到以中部地方為主的1府8縣養豬場；日本政府以 發生地域為優先對象，持續替豬隻注射疫苗，希望防止 疫情繼續蔓延。

豬瘟是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只 要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有 豬隻。