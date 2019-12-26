匯回26億賭金！蕭姓神秘富商起底　泡沫紅茶起家投資航空站、機捷致富

▲ 嘉義地下匯兌意外查獲蕭姓富商，起出多台高檔名車及近千萬鑽石。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署日前查獲大額地下匯兌案，意外牽扯出蕭姓商人涉嫌經營博弈網站及洗錢等罪嫌，蕭男委任律師王振名表示蕭姓當事人並不是相關賭博集團負責人，單純投資未涉及不法，海外投資公司都是合法事業。

▲ 嘉義地下匯兌起出近七百萬鑽石。（圖／嘉義地檢署提供）

檢調指出蕭男等人創設捷豹集團，旗下設立公司負責管理集團事務，自106年間起，在臺北市、新北市、臺中市、嘉義市及高雄市等地，架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回26億餘元。因此懷疑嘉義蕭姓商人涉嫌洗錢、博賭罪。

▲ 嘉義查獲地下匯兌蕭姓富商保險箱，起出大筆現金。（圖／嘉義地檢署提供）

據了解，蕭男早期以販賣泡沫紅茶起家，後經投資房產致富，10年來因投資桃園航空站等建案獲利迅速，更積極投入公益事務，為人也因海派廣結善緣，朋友找他合夥他都來者不拒，因此地方人緣良善，另外他與司法、檢警及政商關係良好，對於破獲蕭男涉及洗錢、賭博罪，地方人人士都深感驚訝。

蕭男委任律師王振名說，蕭男不是捷豹集團創辦人，僅是合夥股東，國外投資公司是合法公司，檢調只要清查蕭及公司的現金流即可釐清蕭並未參與任何涉及不法公司的營運。

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