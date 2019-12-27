地下匯兌單月狂收4億元　6男利用假人頭轉帳…抽佣1千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，1名男子涉嫌提供大陸帳戶進行人民幣轉帳，再以等值的台幣轉入對方台灣帳戶，而每筆交易抽取不到1%左右的手續費，而每日匯兌金額高達1億3千萬元，獲利高達百萬元，警方23日上門攻堅逮人。

警方調查，涉嫌從事地下匯兌的高姓男子等6人，2019年3月曾遭查獲從事地下匯兌等不法情事，6月後又重起爐灶，並提供大陸人頭帳戶讓不特定人士匯錢，再以等值的新台幣交給對方，並從中抽取不到1%左右的手續費。

▲警方發現嫌犯單筆抽取1%左右的手續費，單月下來可賺取1千萬元的酬勞。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，高嫌從事的地下匯兌集團單日最多經手的匯兌金額高達1億3千萬元新台幣，每天獲利高達1百萬元左右，每個月經手超過4億元新台幣，初估不法獲利高達1千多萬。警方訊後將6人依銀行法、洗錢防制法等罪嫌送辦。

▲警方攻堅後在現場發現22萬元新台幣以及等值新台幣21萬元的多國貨幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，高嫌等人為了躲避警方追查，每個月都會更換藏匿地點，其中包括社區大樓以及民宿等都是躲藏地點，甚至還會找特定的彩卷行作掩護，提供客戶交收匯兌的地點，警方也當場查扣藍寶堅尼、保時捷等名車，並查獲22萬元新台幣以及約等值於21萬元的多國貨幣。

▲警方發現有不法分子從事地下匯兌，23日發動攻堅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，刑事局為了打擊組織、詐欺以及賭博等犯罪，也將持續針對地下匯兌業者加強查緝，也呼籲不法分子，切勿貪圖犯罪利潤從事地下匯兌，否則恐將面臨3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

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