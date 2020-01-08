央視挺柯？民眾黨怒提告毀謗　柯文哲：面對假新聞要自律

記者陳家祥／台北報導

大陸《央視》節目「海峽兩岸」日前討論台灣大選談及民眾黨，不只名嘴評論，還有網友在PTT上發文，稱央視在節目中，要台灣民眾黨成為關鍵少數政黨，還稱民眾黨「剛成立沒多久就得到中國共產黨專門的支持」。由於正值選前敏感時刻，民眾黨8日上午大動作赴北檢提告加重誹謗及意圖使人不當選等罪名，以正視聽。

▲柯文哲出席台北市士林區劍潭整宅二期增設電梯工程簽約儀式。（圖／記者黃克翔攝）

對於國際政治金融專家汪浩分析央視該節目，稱央視力挺民眾黨成為國會關鍵少數，要台灣選民要抗共保台，集中力量票票投民進黨，柯文哲8日上午表示，平常對這種網路攻擊常常都是保持一種忽略的態度，不過黨部還是認為攻擊太過分，「老實講，這種系統性的假新聞有時候，其實真正要的是自律，所以後來他們黨部還是決定提告」。

至於是否認為背後有網軍操作？柯文哲說，這個查下去就知道，「這要查不用幾個鐘頭就查得出來，只要把IP、ID對一對，按照他們以前發文的紀錄，做比對很快就抓出來」。

而汪浩還稱，民眾黨未來有可能跟國民黨合作，柯文哲無奈表示，常說不是敵人就是朋友，還是要爭取朋友，「我發現…，不曉得，常常為什麼要把自己人一直往外推，然後在自己同胞裡面劃分敵人？台灣實在是…，不是很健康的社會」。