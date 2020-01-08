華人博士團查論文　蔡英文競辦：不斷造謠「鬧劇該結束」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

總統蔡英文針對外界質疑博士論文已多次回應，不過，8日下午2點將有175名華人博士連署開記者會對蔡英文論文提出3疑點，並要求蔡英文回應。對此，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔呼籲鬧劇應該結束！

由175名博士組成的「華人博士團」，經調查後針對蔡英文論文門提出3大疑點包括：1、蔡英文在英國LSE倫敦政經大學的學生紀錄卡，只繳1980至1982年的2年學費，且辦休學未辦復學，如何辦到在1984年畢業？2、蔡英文學生紀錄卡上面有塗改，英文字跡和原承辦人不同，且沒有人署名以示負責，文件可能遭竄改？3、蔡英文畢業證書出現3個版本， 其中有1個為2010年補發版本是由2010年LSE當年校長認證，但林環牆博士詢問LSE後，LSE表示博士證書補發絕對是由「原畢業年校長」署名。

對此，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔再度重申，LSE校方已多次解釋與釐清，蔡總統的博士論文與學位皆依校方規定取得，「但仍有有心人士始終不願面對事實、不斷扭曲造謠」，呼籲鬧劇應該結束！

LSE官方去年也已聲明，校方收到了許多校友對於蔡英文博士學位的疑問，依據LSE及倫敦大學的紀錄，蔡英文在1984年被授予法律博士學位無誤，論文也在第一時間送至倫敦大學議會大樓圖書館（Senate House Library）。