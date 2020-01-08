直播「送肉粽」判刑首例！闖喪家「揭密」　罔顧失親之痛...拘役50天

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）



記者唐詠絮／彰化報導

「送肉粽」本為祈死者超生，生者獲福的儀式，因為在深夜舉行過於神秘掀起了一股跟風潮，要小心觸法！去年5月間在彰化鹿港的一場「送煞」儀式中，有直播主為了取得第一手資料衝點閱率，侵入喪家住宅攝影上傳臉書社群，被彰化地院依無故侵入他人住宅罪，處拘役50日，這也是台灣因送肉粽被判刑首例。

法官認為直播主所為，係犯刑法第306條第1項之無故侵入他人住宅罪，並審酌為求其社群網站之點閱率，竟罔顧告訴人喪家痛失親人之悲傷，貿然侵入告訴人住宅並以手機網路直播法事過程，不僅魯莽且無同理心，應予嚴正譴責。惟考量直播主坦承犯行，喪家不願和解，爰量處其刑，可易科罰金。

據了解，傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，禮儀業者也會提醒民眾千萬不要鐵齒，務必迴避儀式隊伍。而儀式中又有「祭火煞」，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，並祈死者超生，生者獲福。

►他奶奶的美麗小秘訣