獨／扣嫂338字轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭！爆小三跟謝和弦第一次約砲時間點

▲謝和弦老婆Keanna打破沉默，《ETtoday新聞雲》獨家取得回應 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人謝和弦在去年12月份不僅惹出大麻風波，連婚姻狀況也傳出有直播主莉婭介入，讓老婆Keanna相當難堪，後來還傳出謝和弦大方跟莉婭多次放閃，甚至還一起到苗栗參加跨年演唱，在這個過程當中，Keanna都保持沈默，不過現在《ETtoday新聞雲》獨家取得338字回應：「我阿嬤說：說謊下地獄會被拔舌頭。希望是真的」。

回應文一開始就先說明了：「現在謝和弦的行為不是發病，已經是個人的意識行為了且清楚知道自己在做什麽，所以妳？」這當中的「妳」就是直播主莉婭，同時指控：「其中一個，那個最沒有道德、利用剛好之前在躁期病人的『衝動性_行為』與『衝動_性行為』還自己發記者美化說成很感謝扣哥在妳被騷擾的時候幫妳？保護妳？保護的方式是是跟我先生約住同一間房陪睡？都睡到要幫妳拍MV了呢～這不是想紅看人淺規則是什麼」？

▲Keanna。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

在這一段當中，Keanna還加註了阿嬤說過的：「說謊下地獄會被拔舌頭。希望是真的」，甚至還強調：「因為目前只有妳被爆出來，畢竟其他女生們現在都避之不及也不敢聯絡，只剩下彼此，所以乾脆一起演出的好像認識很久感情深厚，其實11月底還在跟別的男生曖昧，跟我先生第一次見面也不過是12月4號的溫泉約炮」。

就在這一段文字之後，還點名了莉婭有預謀性作為：「當時還故意追蹤我、洗我IG的讚要我發現注意到妳，真的是心機心醜一次到位」。最後還為莉婭的種種行為，應該「給妳拍拍手」。

▲謝和弦談莉婭。（圖／ETtoday直播截圖）