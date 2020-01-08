閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

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▲Google Assistant。（圖／翻攝自YouTube／Android）

▲Google Assistant新的閱讀器功能。（圖／翻攝自YouTube／ Android）

 記者陳心怡／外電報導

根據《The Verge》報導，Google在消費電子展（CES）上「預覽」Android手機上Google Assistant的新功能，該功能可以將其轉變為功能強大的閱讀器。當你正在查看的任何網頁或文章時，只要說「Hey Google，讀這個」，Google Assistant就能大聲朗讀出來。

閱讀器其實並不是手機上的新事物，但Google表示，它已經提高了Google Assistant解析句子的能力，因此可以使用更自然、更人性化的節奏朗讀內文。

另外一個特別的是，Google Assistant可以用和文本不一樣的語言，來朗讀內容，最多支援42種語言。

Google Assistant也能在實際環境中即時翻譯，因為它採用了Google Home Smart Display，並設定為始終可以默認進行翻譯，因此可以在飯店、辦公室、機場等地方使用。

但由於這項新功能只是預覽版本，所以尚未知道何時發布。Google表示，目前正努力研究如何讓Google Assistant瀏覽時，可以自動滾動網頁以及自動突顯文本的方法，以便用戶可以邊聽邊跟著內容閱讀。

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