愛犬遭潑油燒再丟運河！飼主報警揪凶　狠男：被牠咬有陰影

▲男子因為被狗咬過，竟放火燒狗再丟入高雄前鎮運河裡。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳羿妏／高雄報導

朱姓男子因為曾遭狗咬傷內心留有極大陰影，竟衝動放火燒狗，再將狗丟往前鎮運河裡。成姓飼主發現愛犬不見，急忙找尋後，發現牠竟溺死且身上帶有燒痕，氣得報警處理， 朱男惡行才終於曝光。高雄地院審理，依違反動物保護法，判朱男拘役50天，併科罰金2萬元。

判決指出，2019年7月31日下午，朱男因為被成女愛犬咬傷過，心生不滿竟在高雄前鎮一帶拿起汽油潑灑在該狗身上，點火燃燒整隻狗後，再將燒過的狗一路拖往前鎮運河岸邊，直接丟入運河裡面，以強行虐待的方式，造成成女的愛犬當場慘死。

成女發現愛犬不見，尋找之下最終在運河旁找到狗的屍體，並發現牠身上有多處燒過的痕跡，認為愛犬可能在生前受過傷害，便立即報警處理，請警方揪出兇手。朱男到案時辯稱，是因為自己被咬過才會犯行，但法官不採信他的說詞，認為他無視動物生命，竟虐待犬隻，被依故意使動物遭受傷害致死罪，判朱男拘役50天，併科罰金2萬元。

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