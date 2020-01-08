奧地利33歲「全球最年輕總理」就職　新內閣過半數為女性

▲33歲奧地利總理庫爾茨。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

奧地利保守派「人民黨」（OeVP）黨魁庫爾茲（Sebastian Kurz）7日宣誓就任總理，33歲的他成為全球最年輕總理，誓言「捍衛氣候與邊界」，他先前與極右翼政治勢力合組的聯合政府瓦解之後，這次與綠黨組成了一個全新的、截然不同的聯盟。

綜合《以色列時報》、《德國之聲》報導，新一屆內閣是奧地利史上首次由人民黨和綠黨聯合執政，也是綠黨首次在全國層面參與執政。此次的內閣成員17人裡面，有9名（過半數）為女性，是奧地利史上第一次女性部長多於男性，其中包括第一位女國防部長克勞迪婭·坦納（Klaudia Tanner）和綠黨司法部長阿爾瑪·扎迪奇（Alma Zadic）。

▲庫爾茨宣誓就職。（圖／路透）

根據協議內容，庫爾茨與綠黨領袖克格勒（Werner Kogler）會分別成為總理及副總理，而在17名內閣部長職位中，綠黨獲分配環境、交通、基建和能源部門首長職位，庫爾茨的人民黨則主管財政、內政、國防和外交事務。

新政府除了樹立在2040年前實現碳中立的環境目標外，亦將在移民和難民議題上推行更為嚴厲的政策。

在2019年9月提前舉行的國會改選中，人民黨獲勝成為國民議會第一大黨。 11月11日庫爾茨宣布選擇與綠黨進行組閣談判。2020年1月1日，人民黨和綠黨完成組閣談判，就聯合執政協議達成一致，共同組建新一屆奧地利政府。

▲庫爾茨與內閣成員。（圖／路透）