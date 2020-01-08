何如芸現身！嫁美崙董事長16年婚變　士林地院首開調解庭

記者劉昌松／台北報導

藝人何如芸和花蓮美侖飯店董事王敏錡16年婚變，今天正式走進法院，士林地院家事庭上午傳喚雙方，針對孩子扶養權等問題進行調解，何如芸一早在律師賴芳玉陪同下，先抵達法庭，對媒體採訪僅以點頭示意，未做任何回應。

▲法院開庭調解何如芸和王敏錡離婚官司。（圖／記者劉昌松攝）

▲何如芸和王敏錡2019年底分別透過臉書和律師聲明透露婚姻與家庭情形。（圖為資料照／翻攝自臉書／何如芸）

何如芸和王敏錡2003年結婚後，育有2個兒子，2019年底被爆出已分居，且何主動提離婚，何的經紀人曾透露，本來夫妻倆就計畫要送小孩去新加坡讀書，沒想到她一將離婚想法提出，老公就提早將孩子送走，何自己也在臉書發文表示，「最近我常常想，一條路是不是只有一個方向？與其一條路走到黑，不如選擇華麗的轉身！」

王敏錡則是透過律師發表聲明表示，何如芸2019年4月主動提離婚，過程中雙方律師約談多次，但何從未到場。關於送小孩前往新加坡念書，何早已知情，「且小孩的機票還是何如芸妹妹代訂」，「小孩6月底到新加坡準備就學，期間何如芸女士完全沒探望過孩子」。

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