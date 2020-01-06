晚上9點燈全關女兒摸黑洗澡　「夫家省錢省到太小氣」人妻怒離婚

▲小鳳帶著女兒離家兩次。（圖／達志影像／示意圖，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

小鳳（化名）2010年10月間帶著與前夫所生的女兒和阿雄（ 化名）結婚，沒想到婚後才發現夫家省錢省到很誇張，經常在晚上9、10點間就把家中的燈全部關掉，也不願意在鐵皮屋的住處裝設冷氣，她夏天怕熱跑到超商避暑，卻被懷疑外遇，丈夫甚至還跑到工作地點鬧事，這才心寒決定訴請離婚，並在日前獲得屏東地院法官裁准。

小鳳在判決書中主張，剛結婚時夫妻倆的感情還算融洽，但隨著同住的時間越來越久，雙方的生活方式、價值觀逐漸產生衝突，例如丈夫和公公節儉到近乎小氣，夜間常將屋內的電燈關閉，而丈夫不僅不願協助負擔家用開銷，甚至無故口出惡言、辱罵三字經，經過溝通也沒有改善，一氣之下乾脆在2015年間帶著女兒搬走，自己在外租屋生活。

▲小鳳因為家裡沒有冷氣，跑去超商避暑，卻被誤會搞外遇。

但事情還沒有結束，阿雄2016年5、6月間跑來求妻子返家，並答應每月給付1萬元的生活費。小鳳心軟答應，回家後發現新改裝的房子（鐵皮屋）並未安裝冷氣，由於夏天天氣太熱，中午時只好跑到附近的超商或是速食店避暑，沒想到卻被懷疑外遇，還四處張揚，「我忍無可忍，2019年5月再次帶著女兒離家，他卻數次跑來我上班的地方干擾工作，後來我打電話向兒子求救，他才勉強離去。」

對於上述的指控，小鳳的女兒也出庭證稱，媽媽和繼父經常為了她的學費吵架，原本一家三口是睡在同一個房間，改裝後她才擁有自己的房間，「我和媽媽搬出去兩次，回家後他們還是在吵架，沒有什麼良性互動」、「家裡為了省電，繼父習慣要去房間休息時就會關燈，我經常在晚上9、10點以後洗澡，當時家裡的燈都被關掉，經過反應還是一樣」。

▲阿雄曾主動求小鳳回家。

小鳳與前夫所生的兒子也表示，阿雄到媽媽的攤位上鬧，臉色很臭還一直坐在那裡，客人看到根本不會想停下來買東西，「他曾在媽媽離家後說，如果要離婚就要拿出30萬元，否則不會同意」。

屏東地院法官認為，阿雄和小鳳的婚姻生活互動極少，雙方常常因為生活習慣、金錢問題發生爭執，卻無法理性溝通，導致衝突反覆發生，加上男方經過多次合法通知皆未到庭，可見他對這段婚姻是否能夠維持下去並不關心，最後裁准女方的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。