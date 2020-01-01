人妻外遇挺7月孕肚離婚　找小王「用老公名義」簽手術同意書

▲陳女外遇陳男，短短兩個月就發生多次性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園38歲的陳姓人妻與44歲的陳姓男子搞曖昧，後來在懷孕7個月時與丈夫離婚，2018年7月間在醫院產下一子，期間還找來「小王」以丈夫的名義簽署手術同意書，最後兩人雙雙挨告通姦以及相姦罪，各自被判處2月有期徒刑，緩刑2年。

判決書中提到，陳男明知陳女為有配偶之人，兩人仍在2017年5、6月間在桃園市同居，並發生多次性關係；接著，同年10月女方懷孕，並在隔年7月產下一子，生產時還是由男方以「丈夫」的名義簽署手術同意書。

▲陳女在懷孕7個月時與丈夫離婚。

雖然陳女已在2018年5月間與丈夫登記離婚，但兩人還是被一狀告上法院。桃園地院法官認為，陳男與陳女過去都有因為犯罪被判刑確定的紀錄，在這次的事件中，男方未尊重他人的婚姻以及家庭生活，女方不思專情於配偶，反而與第三人發生婚外情，造成被戴綠帽的丈夫心中難以平復的傷痛。

法官接著表示，考量到兩人犯後皆坦承犯行，態度良好也深具悔意，加上經過這次事件後應該已經知道警惕，不會再犯，最後依通姦以及相姦罪各判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。