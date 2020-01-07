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武漢肺炎多病例來自海鮮市場　患者「肺部白色陰影面積2/3大」醫藥費狂飆

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▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲不明原因肺炎病例多與武漢「華南海鮮市場」有關。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

武漢「不明原因肺炎」節制5日已增至59例，多例肺炎病例和華南海鮮市場有關，儘管未發現人傳人案例，但已弄得人心惶惶。多數患者經電腦掃描發現，肺部都有白色陰影，且面積佔據至3分之2，而昂貴的醫藥費開銷已讓許多只是市井小民的家屬難以負擔。

《中國經營報》報導，2019年末爆發的神秘病毒性肺炎，目前尚不清楚病因，多數患者卻有一個明顯共通的特徵 ─ 都是華南海鮮市場的商號、打工仔或是顧客。武漢市的華南海鮮批發市場為大陸華中地區規模最大的水產批發市場，販賣內容齊全，包括海鮮、冷凍魚貨、水產、雞鴨以及各式乾貨，攤位多達1000個。

儘管華南海鮮批發市場會定期消毒，但內部攤商各擁10平方公尺大小的空間，全部擠在一塊，早已濕滑陰暗，腥臭遍市。一名王姓患者的姐姐（下稱王姐）表示，弟弟在裡頭的攤商打工，但工作環境差，甚至臭到每次去都要摀住鼻子，「可即便這樣，市場的客流量依然可觀，因為便宜。」

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲市場的環境不佳，腥臭雜亂，但因為食貨齊全，來客數仍多。（圖／翻攝澎湃新聞）

王姊說弟弟平常的工作，就是每天載運大批冷凍的雞鴨魚肉到市場，一天工作14.5小時，但在2019年12月中旬的時候，弟弟卻突然40度高燒不退，在家裡撐了8天之後，才在跨年夜當天到金銀潭醫院就醫。

相關案例已累積到一定量，導致醫護人員只要接到類似案例，就會問「是不是華南海鮮市場的商戶（攤販）」，或是否曾經到過市場。

報導採訪了數名病患和家屬，發現不少患者經過電腦斷層掃描後，都會驗出肺部有白色陰影，面積從3分之1到3分之2都有；其中一名患者的電腦斷層報告則寫道，「雙肺多發斑片狀實變影及磨玻璃密度影，部分小葉間隔增厚，考慮感染性病變可能。」

武漢市疾病預防控制中心主任李剛6日指出，部分醫療機構的報告顯示，不明原因病毒性肺炎的症狀，通常會有發熱、無力現象，部分患者則有咳嗽的情況，一些人更出現呼吸困難。這次訪問的患者中，則有40高燒持續不退的症狀。

患者年齡範圍從23歲到69歲，而伴隨肺病而來的治療開銷相當大，對家屬來說是幾乎是巨額壓力。王姐弟弟44歲，在武漢都是租房子住，如今住院費預付了1萬元人民幣，加上零零總總醫療費用，不過20天，已經花掉了4.3萬元人民幣（約新台幣18.5萬元）；農村出身的劉媽媽說，23歲的兒子平安夜病發，到現在也花了全家至少1.5萬元人民幣（約新台幣），「我們都是農村人，沒有多少錢」，「協和醫院那邊還沒辦出院結帳，不知道具體花了多少錢。」

►武漢肺炎疫情「訊息還不明朗」疾管署去函陸方：規劃派員赴當地訪查

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