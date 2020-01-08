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手中鼓棒震響尼泊爾！21身障者勇站喜馬拉雅山前　插「台灣國旗」激動淚流

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▲愛兒勇者太鼓團前進尼泊爾。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

▲愛兒勇者太鼓團實現夢想，成功前進尼泊爾。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

記者曾羿翔／採訪報導

由身心障礙人士組成的愛兒勇者太鼓團實現長久以來的夢想，在12月21日前往尼泊爾，其中的21位團員25日在喜馬拉雅山前進行太鼓祈福表演，他們拿起手中的鼓棒，無畏當天的冷冽氣候，每一下敲響的鼓聲都震撼人心。除了太鼓表演外，團員當天更踏上近200階的階梯，登上喜馬拉雅山的沙朗闊景觀台插上「台灣國旗」，這一刻別具意義，許多人感動到留下眼淚，他們成功挑戰自我「證明愛兒超越、勇者無懼」真的辦到了！

愛兒勇者太鼓團在尼泊爾展開的13天參訪中，主要有3個目標，除了在喜馬拉雅山前用太鼓禮讚天地外，在當地學校與喇嘛廟進行文化交流，以及在大佛寺展演都是此趟前來的重點。團員鄧淑英表示，「當我們爬上觀景台時，大喊喜瑪拉雅山我們來了！當時有很多各國遊客，看到我們拄著拐杖上來，都跑來跟我們拍照，我們拿出國旗拍照，那刻我們很驕傲，高喊台灣No.1。」

▲愛兒勇者太鼓團前進尼泊爾。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

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▲愛兒勇者太鼓團在博拿佛塔進行太鼓展演時，吸引許多當地民眾圍觀。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

愛兒勇者太鼓團22日還在世界最大的圓佛塔-博拿佛塔（Boudhanath Stupa）進行太鼓展演，吸引了許多當地民眾圍觀，團員鄧淑英回憶當時開心地說，表演當下圍繞轉經輪的人潮與觀光客，當鑼聲響起那刻，鼓聲接著響徹雲霄，民眾拿起相機錄影拍攝，「那刻我們真的好興奮，在一首高山青的歌聲中結束演出。」

▲愛兒勇者太鼓團前進尼泊爾。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

▲愛兒勇者太鼓團由新北市特教老師李寶貴所成立。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

愛兒勇者太鼓團由新北市特教老師李寶貴所成立，成員包括15位「愛兒」由發育遲緩兒童與其父母所組成的親子團，15位「勇者」則由一群穿鐵鞋、拄拐杖、坐輪椅的小兒麻痺患者組成。李寶貴老師14年前退休後，不忍特殊生在畢業後將面對無法繼續學習的困境，決定透過教太鼓來穩定情緒、抒發壓力、提升專注力並自我肯定。

▲愛兒勇者太鼓團實現夢想，成功前進尼泊爾。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

 ▲愛兒勇者太鼓團與當地學校與喇嘛廟進行文化交流。（圖／翻攝自愛兒勇者太鼓團臉書專頁）

後來加入的「勇者」能與「愛兒」互相扶持並實現打太鼓的夢想。李寶貴老師當時有個夢想，那就是愛兒勇者太鼓團有一天能夠在喜馬拉雅山前打太鼓祈福並挑戰自我，如今他們辦到了！

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