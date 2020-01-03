搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

▲川普貼出美國國旗，但什麼都沒有說。（圖／翻攝自川普推特）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）2日晚間先在推特貼出美國國旗，沒有任何文字，他還把這則貼文置頂到頁面最上方。美國國防部之後證實，伊朗革命衛隊聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在美國的空襲行動喪生。

《國會山報》（The Hill）報導，川普這則美國國旗推文於當地時間2日晚間9時30分左右發布，沒有附帶任何文字；此前，伊拉克電視台報導，蘇萊曼尼在空襲事件中被殺害，此外，親伊朗的伊拉克民兵團體「人民動員軍」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也死亡。美國國防部隨後則證實，川普指示這場空襲，這是一場果斷保護美國海外人員的保衛行動。

就在美國國防部證實消息前，幾名共和黨籍議員也在推特隱晦稱讚美國軍方。北卡羅來納州眾議員米道斯（Mark Meadows）就寫道，美國擁有世上最強大的軍隊，「上帝保守我們的士兵。」佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）也讚許，川普在尊敬伊朗與伊斯蘭革命衛隊方面表現出「令人敬佩的克制」。

國防部確認消息後，共和黨人團結起來，呼籲採取進一步阻止伊朗侵略的行動。同時，一些民主黨人則批評川普沒有取得國會批准就指揮空襲。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已下令全國哀悼3天，誓言美國會面臨最嚴重的復仇。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）則透過聲明表示，蘇萊曼尼的殉教將使得伊朗更有決心抵抗美國的擴張，更加捍衛伊斯蘭的價值，「毫無疑問，伊朗與其他尋求自由的國家會採取復仇。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）貼出一段疑似伊拉克人民在街上跳舞的影片，感謝蘇萊曼尼已經不在。蘇萊曼尼生前是聖城軍指揮官，川普政府視其為恐怖主義組織。《衛報》報導，外界認為蘇萊曼尼是伊朗第二大的勢力，地位僅次於最高領袖。