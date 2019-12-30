德甲拜仁慕尼黑急刪文　「中華民國國旗+五星旗」一夜消失

▲德甲拜仁慕尼黑隊臉書張貼中華民國國旗。（圖／翻攝自Facebook／FC Bayern München）



記者張方瑀／綜合報導

德甲拜仁慕尼黑隊（FC Bayern München）29日在臉書放上球員與各國國旗的合成圖，表達對世界各地球迷的感謝，甚至「一度」同時放上了中華民國與中華人民共和國的國旗，不過才短短不到一天，兩張照片就都被刪除。

《中央社》報導指出，29日看到粉專上還有中華民國與中華人民共和國的國旗並列，中華民國國旗的照片底下，還有超過5000人按讚、近700則留言，台灣球迷除了感謝拜仁慕尼黑隊以外，也擔心他們會遭到中國球迷的抵制或施壓。

果不其然，中華民國國旗在30日上午就被刪除，中華人民共和國的國旗也在隨後刪除。

▲目前中華民國與中華人民共和國的國旗的國旗都已被刪除。（圖／翻攝自Facebook／FC Bayern München）



拜仁慕尼黑隊為了感謝球迷支持，在臉書粉專放個球員與各國國旗的合成圖，照片上用各國語言寫著「謝謝」，並貼心地考慮到每個國家裡的不同語言，例如印度就用了6種文字的謝謝，新加坡也有3種。

英超兵工廠的厄齊爾（Mesut Ozil）日前才貼出東突厥斯坦旗聲援新疆維吾爾人的貼文，導致央視16日凌晨緊急取消轉播兵工廠的比賽。中國外交部發言人耿爽也強調，厄齊爾似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼。

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