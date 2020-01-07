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台南市懸浮微粒PM10　近6年改善達27.2％紅害日數創下歷年新低

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▲台南市環保局表示，台南市近年不僅PM2.5逐年下降，大顆粒的懸浮微粒PM10濃度同樣改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局表示，台南市近年不僅PM2.5逐年下降，大顆粒的懸浮微粒PM10濃度同樣改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局表示，台南市近年不僅PM2.5逐年下降，大顆粒的懸浮微粒PM10濃度同樣改善，近6年PM10年平均值及日平均值分別改善27.2％及30％，除此之外，懸浮微粒PM10自2015年起至2019年，已連續5年符合國家空氣品質標準。

不僅如此，台南市藍天日數已連續4年超過7成，2019年藍天比例77％再創歷年新高，而紅害日數則是創下歷年新低，自2018年的36 站日下降至2019年22站日，改善達39％。

市長黃偉哲表示，台南的地理位置位在東北季風的下風處，在台南上空容易產生渦旋及沉降現象，空氣污染物非常容易蓄積在臺南地區。無論外在影響有多大，市府團隊還是全力針對本土的懸浮微粒產生來源，例如車輛行駛產生的塵土、裸露土地、營建工地施工、河川揚塵、農業翻耕等等容易產生塵土飛揚的行為，加強管制作為，讓PM10得以逐年改善。
台南市環保局林淵淙局長說，近幾年懸浮微粒污染能有明顯改善，主要是台南市成立亮麗晴空跨局處管制計畫，每年滾動檢討，有規劃的逐步改善台南市的污染排放，包括推動公共工程合約確實編列污染防制設施經費；大面積的重劃工程開工前需提送污染防制計畫書至環保局審查，核可後才准開工；工務局則將洗街作業納入定型化契約，工地內大型裸露地一律覆蓋由稻草編織而成的稻草披或防塵網，104~108年已覆蓋高達216公頃的裸露地，除減少塵土飛揚外，同時減少稻草露天燃燒的情形。

另外，也跨單位整合轄內所有的洗掃街資源，包括環保局、公路總局、企業與工地洗掃街認養，將洗掃的量能集中在車流量大及揚塵較多的道路，2019年洗掃街道近41.5萬公里，更在秋冬空品不良季節增加洗街量能，從原本的每月4500公里提升至每月6200公里，增加38％量能。

環保局表示，台南市秋冬時期盛行東北風，地理位置處於台灣下風縣市，除了本地的污染之外，這段期間更需承受上風縣市污染物往南部傳遞的問題，因此為減緩上風縣市帶來的揚塵污染，台南市與南部六縣市執行區域聯防UAV飛鷹計畫，在空品不良季節只要1/2空品測站達紅害等級，便出動無人飛機（UAV），針對大型營建工地、工廠及露天燃燒農業廢棄物等面積大污染源，台南市近3年便出動UAV空拍，查緝揚塵污染38次。2019年更推動農耕髒污改善示範區，定時廣播，實地勸導，結合當地警察局合作，成立2處攔截點，查察無農機號牌之機具，2019年已針對農耕髒污告發5件；除此之外，去年推動4所校園設置空氣綠牆，垂直型綠牆可淨化空氣中的污染物，同時可降低室內溫度約1.8°C，成效良好，今年除校園外將全面推廣至長照機構及社區活動中心。

在台南市政府局處全力合作，加上企業與台南市民的配合下每年約可削減PM10約3000公噸，台南市將更努力持續推動污染減量措施，繼續改善台南市的空氣品質。

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