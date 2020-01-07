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歷經四年半爭取　桃園鐵路地下化綜合規劃獲國發會核定　

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▲桃園鐵路地下化歷經市府四年半爭取，國發會7日審查後核定，中央將負擔75%，桃園市府政府負擔25%。（圖／桃園市府捷運局提供）

▲桃園鐵路地下化歷經市府四年半爭取，國發會7日審查後核定，中央將負擔75%，桃園市府政府負擔25%。（圖／桃園市府捷運局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園鐵路地下化經市府四年半努力爭取下，國家發展委員會7日審查「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」綜合規劃報告，經市長鄭文燦率市府團隊專案報告說明後，全案終獲國發會核定，其中有關經費分擔部分，依行政院可行性研究核定函示，以地方政府負擔計畫總經費25%、中央負擔75%方案送行政院核定。

台鐵桃園段因原有兩側路廊寬度不足，與住宅區鄰接、沿線居住人口密集等因素，2009年台鐵高架化計畫經核定後，因貼近民房且對沿線景觀、噪音與交通產生重大影響，因居民反對聲浪高漲且衝擊過大，在桃園市升格直轄市前就已延宕近50個月，由於用地遲遲無法取得，原先的高架化工程實質停擺，鄭文燦上任後，依民意與都市發展需求，於2015年5月啟動可行性研究，期間多次與交通部針對改採地下化後工程技術與營運可行性協調，確認「鐵路在上、捷運在下」的原則，啟動機場捷運延伸線A23站與横渡線配合降挖等工程規畫，讓鐵路地下化與進行中的捷運工程可以彼此相容。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，台鐵桃園地下畫案於2017年7月31日桃園鐵路地下化計畫可行性研究獲行政院核定，計畫總經費高達964億元，附帶要求交通部在進行「綜合規劃」時，需解決「平鎮段工程坡度過大」等難題，後續由交通部鐵道局辦理綜合規劃，市府配合辦理都市計畫變更、土地開發與周邊整合規劃、車站聯外與周邊交通整體計畫與財務計畫等作業，總經費增加為1047億元，其中桃園段約為987億元。

鄭文燦解釋，台鐵地下化主要是改變施工方法，減少拆遷範圍，原本拆遷房屋棟數399棟降為175棟，配合台鐵局營運需求，變更通勤車站月台形式為1島2股、中路站增設待避軌，台鐵地下化計畫綜合規劃報告於去年11月15日交通部審查通過，環境影響說明也於12月25日經環評委員會決議通過，7日再獲國發會核定，證明市府團隊四年半的努力終獲肯定。

鄭文燦表示，桃園鐵路地下化全長約17.95公里，除桃園、內壢與中壢車站外，還將增設新北市鳳鳴站、桃園市中路、永豐（桃園醫院）、中原與平鎮等5座通勤車站，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，鐵路地下化可打通前後站，沿線將拆除8個高架橋、8個地下道、20個平交道，從鳳鳴至台66快速道路，將為全長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，銜接桃園與中壢兩大都會區。

市府捷運局說，本案通過後，除中壢、桃園車站配合捷運已開工外，桃園市政府將督促臨時軌道工程早日開工，及早完成都市計畫變更作業等工作，讓桃園鐵路地下化工程進度加速。

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