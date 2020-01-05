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南科歡慶17歲喜結連理13對新人　黃偉哲見證園區正名里程碑

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▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科技部南科管理局5日舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀，並為今天喜結連理的13對南科新人證婚祝福，同時宣告「南部科學工業園區」經修法正名為「南部科學園區」。

▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

包括市議員陳碧玉和李偉智等各界人士及園區廠商，眾人一同見證南科園區17年來豐碩發展成果及2020年展望。

▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，南科園區的發展進程及廠商研發的先進技術其實早已超英趕美，不論是南科、中科或竹科，都是台灣珍貴的榮光，藉著南科17歲局慶，特別感謝歷任局長傳承的努力，讓南科更加耀眼。他進一步指出，南科的土地使用率已經高達98％，對於台積電的三奈米廠在今年又與南科簽約設廠，對台灣來講非常彌足珍貴。藉著中央的指導和地方的全力配合，將使國家的科技政策更上一層樓，對於地方或是國家整體經濟與科技發展，也將帶來更好的成就。在祝賀南科局慶之餘，黃偉哲市長也特別為今天結婚的新人獻上誠摯的祝福。
▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
陳良基部長表示，感謝南科管理局歷任局長對於園區發展的大力推動，今日除了祝賀南科的17歲生日，科技部也正式宣布歷經立法院耗時一年的修法，將「南部科學工業園區」的「工業」二字刪除，將園區發展之標的確實回歸到科技研發產業，對南科而言是一個重要里程碑。他期待南科持續努力，成為全世界最先進的科技聚落，政府將盡洪荒之力來協助科技產業，把最先進的製程留在台灣。他並感謝南科同業公會在園區持續不斷的協助，希望公私部門在2020年攜手把業績衝上來。

▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳良基部長說，南科管理局自2003年成立之後，2004年就開始為園區的員工辦理集團結婚，包含今日參加集團結婚的13對新人，至今已促成3百多對南科佳偶。陳部長和南科管理局長林威呈皆表示，期待締結的南科良緣像南科業績一樣能有所成長，並盼新人能繼續維持南科寶寶生產率的良好紀錄，增產報國。

南科管理局表示，今年局慶典禮以「飛耀南科 17GO精彩」為主題，回顧過去17年在各領域持續求新、求變，近期「科學園區設置管理條例」修正通過後，配合科技部進行組織法修法通過刪除工業二字，推動科學園區創新轉型，鬆綁進駐園區的組織類型、資格，並在黃偉哲市長帶領的市政團隊全力配合下，使得南科不斷擴大，引進多元新創產業，聚集更多元的技術、創新與研發。

▲科技部南科管理局，舉辦「17週年局慶暨16屆集團婚禮」，台南市長黃偉哲應邀與科技部長陳良基一同出席祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日局慶活動同時舉辦第16屆集團婚禮，由演藝圈幸福夫妻檔王中平、余皓然來到現場為新人獻唱，陳良基部長與黃偉哲市長也為新人送上甜蜜的新婚祝福。現場除了有南科實中管樂隊演奏、台積電及聯電人員的音樂表演開場外，還有大小朋友喜愛的在地美食、農特產展售、在地青農栽種的有機蔬果、DIY創意手做工藝園遊會及大型兒童遊戲設施、精彩的歌舞表演等；另有規劃徵才專區，台積電、群創光電的現場徵才活動；樹谷農場也為大家帶來討喜、可愛的吉祥動物。

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