台南轉運站正式啟用營運　黃偉哲：提供多功能複合式轉運服務

▲台南轉運站正式啟用營運，台南市長黃偉哲說該轉運站提供多功能複合式轉運服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南轉運站1月6日正式落成啟用，台南市長黃偉哲至現場剪綵，並發送限量的台南轉運站紀念票卡；黃偉哲表示，台南轉運站的啟用不僅改善了台南火車站及北門路周邊交通壅塞問題，更提供民眾舒適、現代化的候車環境與服務。

黃偉哲表示，新的轉運站是多功能複合式的，提供市區公車、計程車及國道客運的整合性服務，也提供了非常大的停車場，讓搭車的朋友們無後顧之憂，不用擔心車子會被拖吊或開單，可說是貼心地提供用路人以及旅客完善的服務，也有效紓解火車站周邊的交通動線，希望讓附近塞車惡夢不再重現，更重要的是，轉運站服務品質有了大幅度的提升，不僅增加許多商業空間，也讓候車的旅客能在舒適的環境中候車。

黃偉哲進一步指出，感謝交通部觀光局提供補助及林俊憲委員協助在交通委員會爭取經費，更感謝市議會所有議員通過預算，讓轉運站能順利施工、完成，有幸讓台南轉運站以獨特的貨櫃組合風格、開放式空間設計，獲得2019WAF世界建築獎入圍的肯定。

台南轉運站完工啟用是台南一大盛事，許多民意代表極度重視，包括立委林俊憲，議員許至椿、王家貞、蔡旺詮、黃麗招、蔡筱薇、沈震東、王錦德、周麗津、Ingay Tali、吳禹寰、陳怡珍、曾培雅、林美燕及林阳乙等皆親自出席並共襄盛舉。

台南市交通局表示，轉運站區內有汽車261席、機車492席格位可供民眾停放車輛轉乘接駁，另商店街也有caffe bene咖啡伴、安平平安文創商品、安平小鋪蝦餅蜜餞、森茂碗粿、松稜煙燻滷味、里夫烘焙泡芙、丹莉蛋捲、臻品周式泡菜、東洲黑糖奶舖及全家便利商店等知名店家進駐展店，未來也會不定期舉辦讓旅客驚艷的農特、文創小市集。

交通局進一步指出，即將到來的農曆春節是台南轉運站正式啟用後的首個重大節慶，為方便旅客往返台南火車站至台南轉運站，於1月31日前，每日8至22時提供免費接駁車服務（平日每20分鐘1班、例假日則為10或15分鐘1班），有搭乘需求的旅客，往台南轉運站方向可於台南大飯店前方候車，如往台南火車站方向可於台南轉運站北側臨停下客區候車。

往返台南轉運站至台南火車站的旅客另亦可搭乘南市公車「0左、0右、9、18、21、88、99、藍幹線、綠幹線、橘3、橘11、橘11-1、橘12、紅1、紅2、紅3、紅4」等路線，不僅提供市民卡半價優惠，持電子票證亦可享有幹支線公車8公里免費、台鐵與大台南公車4小時內轉乘優惠，歡迎市民朋友多加利用。

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