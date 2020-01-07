美軍遭列恐怖組織！伊朗誓言要復仇...北京籲各方保持克制

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇萊曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

在美軍空擊擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，伊朗國會7日全體表決同意，把美國國防部、美軍列為恐怖組織。對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方始終主張各國的主權和領土完整應當得到尊重，同時敦促「美方不要濫用武力」，也希望「有關各方都能保持克制」。

伊朗「聖城軍」是負責海外祕密軍事與情報行動的精銳部隊，由蘇萊曼尼擔任首領。伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）6日透過推特表示，美國「流氓政府」下令殺害蘇萊曼尼，掀起全世界反美的憤怒情緒，「美國透過暗殺『反IS英雄』恐怖行動中得到的成就，就是在全球掀起反美怒火與仇恨，且規模之大是近期從沒見過的。」

加上目前美伊的情勢再度升溫，且雙方都喊出將會採取報復的口號，在中國外交部7日的例行記者會上，耿爽指出，海灣地區局勢進一步惡化不符合任何一方的利益，確保該地區的和平穩定，對全世界都至關重要。

▲蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）



「中方始終主張各方應切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則」，耿爽表示，各國的獨立、主權和領土完整應當得到尊重，「中東海灣地區的和平穩定應當得到維護」。

最後，耿爽敦促美方不要濫用武力，「我們也呼籲有關各方都能保持克制，避免事態輪番升級，盡快回到對話協商的軌道上來，推動緊張局勢盡快實現降溫。」

據悉，伊朗國會的這項動議已由206名議員簽署，且伊朗政府有義務通過國家發展基金向伊朗伊斯蘭革命衛隊特種部隊「聖城軍」提供2億歐元，以增強其防禦能力。

▲ 伊朗議會5日喊出反美口號。（圖／達志影像／美聯社）



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