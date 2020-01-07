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快訊／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」爆踩踏事件

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▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大，但是在克爾曼卻引發踩踏事件造成35人死亡 。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在美軍的巴格達國際機場空襲行動中身亡，伊朗民眾群情悲憤，政府也為他舉行國葬，但是蘇萊曼尼的故鄉克爾曼（Kerman）卻發生踩踏事件，造成35人死亡的悲劇。

蘇萊曼尼的遺體5日抵達德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）後，接著被送往首都德黑蘭大學，由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親自帶領祈禱，並在德黑蘭最著名的穆薩拉清真寺舉行國葬；接著到聖城庫姆（Qom）的馬蘇梅神廟（Masumeh shrine）舉行儀式；最後7日回到家鄉克爾曼（Kerman）。

《美聯社》引述伊朗國家電視台報導報導，在蘇萊曼尼故鄉克爾曼7日舉行紀念遊行，造成35人死亡、48人受傷，克爾曼距首都德黑蘭東南約1,076公里。

▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗首都德黑蘭舉行的紀念蘇萊曼尼國葬遊行，號稱有100萬民眾湧入德黑蘭要送他最後一程，人潮從主要道路漫進狹小的巷弄當中，民眾同仇敵愾，誓言對美國與以色列復仇。

因蘇萊曼尼之死，伊朗宣布將對美國進行「嚴厲復仇」，在5日退出2015年簽署的核子協議，國會還通過一項不具約束力的決議，要求外國部隊立即撤離伊朗境內。蘇萊曼尼之女查娜布則在葬禮上對支持者高呼，「瘋子川普，別以為我父親殉道後就一切結束了，美國和以色列的『黑暗末日』即將來臨！」

哈米尼的顧問德甘（Hossein Dehghan）在5日接受CNN專訪，他指出，針對美國先前在巴格達機場發動空襲的行為，一定會用「軍事行動」的方式報復。另外，在當地的社群媒體上瘋傳一段影片，有人呼籲要募款8000萬美元（約台幣24億元）取川普人頭。

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快訊／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」　踩踏事件爆傷
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