李艷秋7點狂轟！爆蔡英文「真實人格」：攬功推過、從不承擔

▲李艷秋點出蔡英文7點事蹟，認為對方「攬功推過、從不承擔」。（合成圖／翻攝自臉書、記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

資深媒體人李艷秋近日砲火連連，除了大酸前台中市長林佳龍不會用人又沒政績，才會輸掉選舉，又再開砲爆料總統蔡英文2018年與中研院院士的對話，想把卡管失敗的責任推給賴清德，直呼蔡英文「心機深沈、話術炫目、攬功推過、從不承擔」。

李艷秋在個人臉書粉專「李艷秋的新聞夜總會」PO文表示，民進黨九合一選舉大敗後，蔡英文被中研院前院長李遠哲等人要求下台負責，但她卻把拔管未成的責任推給賴清德，「這場會議，看的是蔡英文的人格、手段和行事作風」。

李艷秋臉書全文如下：

會中蔡總統自爆了幾個情節，讀來真讓人不寒而慄！

1，拔管毀了兩個教育部長後，蔡英文真的想讓管碧玲當教育部長耶！當時傳出『以管拔管』時，許多人睜大眼睛說『不會吧！』，現在知道你有多天真了嗎？

2,不能讓范巽綠次長接部長，因為她老公張富忠是大統派。范巽綠大概做夢都沒想到，美麗島受刑人之一的老公張富忠，在蔡英文眼中，和白狼是一掛的。小英給自己同志戴紅帽一樣不手軟，在小英眼中到底要多獨，才能為她所用呢？這篇記錄給民進黨內想攀登榮華富貴的人很重要的啟示喔！

3,葉俊榮擅自放棄拔管，如此大膽是因為抓住賴清德給他的承諾：教育部內的事是由你決定。小英輕輕一句，就把拔管失敗的責任推給了賴清德，毒啊！

4,蔡說如果知道葉俊榮會讓管中閔上任，先開除他就沒事了。這個總統的權力包山包海啊！現在你知道拔管幕後是誰在操盤了吧？

5,蔡總統把拔管失敗的責任推給賴清德縱容、葉俊榮不聽指揮、以及台大都是國民黨把持，這些院士會接受她的說詞，只能說他們心甘情願用意識形態綁架智商理智；他們不去逼迫全面執政的蔡英文趕快獨立建國，竟然哀嘆管中閔上任影響建國大業，中華民國的納稅人，你願意你的稅金養這批庸人嗎？

6,總統自爆，當時參與競選台大校長的陳弱水，選不贏竟然直通總統申訴；現在終於證實，拔管的過程，水好深啊！

7,台北市長選舉，如果不是最後關頭幫助柯文哲，他也會落選！所以國民黨沒有全盤皆贏，都是歸功於她的卓越領導。柯市長跟記者說我爆料要拿出證據，我一向崇拜柯市長150的智商，沒想到他也有糊塗的時候，這個料是蔡總統爆的，柯市長該去找總統要證據吧！或許，他自己就能拿出證據呢！

最後，李艷秋說，許多人認為她此番言論是在炒冷飯，但「這盤飯依舊熱騰騰，因為你可以從這裡認識真實的、心機深沈、話術炫目、攬功推過、從不承擔的蔡英文。這四年，她就是這樣領導台灣的」。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」