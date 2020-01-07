營業額掉1100萬！經理換6個都沒救　他曝飯店老闆「投韓理由」：同業挫累等

▲根據入境統計數據顯示，2019年全年來台旅客約1184萬人次，創下歷史新高。資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

觀光局統計去（2019）年來台旅客達1184萬人次創歷史新高，消息一出引來熱烈討論，有人盛讚政府拚觀光超有感，也有人指補助國旅56億就是業界的慘證。有飯店業者舉出近年的實際營業額，從2014年高峰到2019年一路呈現下滑趨勢，「看到往年營業額，真的能體會旅遊業老闆抓狂並且想無腦投KMT的想法。」

自稱飯店業者的網友7日上午在PTT發文，以老闆在台北市擁有一間3星級飯店，共有50間房的營業額為例，且強調飯店有1/3以上的客來源為日本客。

2014年：住房率94.3%、一間平均單價1937元、年度營業額3746萬元左右。

陸客把錢花光為國爭光時期，旅行社要去求飯店給房。

2015年：住房率89.1%、一間平均單價1947元、年度營業額3662萬元左右。

陸客把錢花光為國爭光時期，旅行社要去求飯店給房。

2016年：住房率78.2%、一間平均單價2019元、年度營業額3292萬元左右。

小英520宣示就職後開始一波陸客減量潮，飯店開始設置業務拜訪旅行社要房。

2017年：住房率75.5%、一間平均單價1848元、年度營業額2930萬左右。

飯店業者開始削價競爭，原先興建飯店陸續此年開幕，飯店開始求旅行社訂房。

2018年：住房率73.9%、一間平均單價1711元、年度營業額2655萬元左右。

飯店開始認命波動式降價，新開幕飯店被迫低價入場，旅行社開始壓價與飯店合作。

2019年：住房率80.1%、一間平均單價1591元、年度營業額2662萬元左右。

房價跳水最嚴重的一年，前年12月底越南團跳機停止觀宏專案，至3月左右才重新開放。6月長榮罷工、反送中活動開始、7月底陸團開始陸續停發簽證。春遊補助、秋冬補助有吊住一口氣，不然營業額數據會更難看。

▲觀光局自2018年起，推出7大觀光補助計畫，包括擴大暖冬、春遊、擴大秋冬國旅等補助，總經費56億元。資料照。（圖／記者李宜秦攝）

「所以其實也很懷疑數據那麼多人來台，到底都去國內哪裡了？」回顧過去6年，飯店業網友表示對老闆從能賺3700多萬元，一路跌到剩2600多萬元，1年損失1100萬元當然會抓狂，「某年度光是業務經理，就換了6任！」

不過大環境的因素，就算換了經理也於事無補，所以今年選舉對這些「挫累等」的飯店業者，就把希望投射在韓國瑜身上，選舉結果牽動著要拚下去或收攤，「對他們而言就是哪怕是裝滿稻草的草包也得去拼命握住了」！