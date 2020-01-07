大家都在追韓劇！他好奇「日劇退燒了嗎」：老人還在啊　網超有感給分析

▲追劇是不少人休閒時的娛樂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日劇曾在台灣吹起一陣哈日風，但似乎不再像以前那麼夯。一名網友就在PTT的Gossiping板上問卦「日劇是不是退燒了？」文中表示，「現在看大部份人在討論的都是韓劇、中國劇，美劇也有一部份支持者！」反而日劇好像沒什麼人在看，讓他好奇「有什麼特殊的原因造成的嗎？，明明一堆老人還在呀！」

看到貼文後，不少網友都相當認同退燒，「上一波高峰是月薪嬌妻，再上次則是半澤直樹」、「unnatural結束後找不到想看的了」、「和黃金時代的平成日劇味道差很多，時代真的變了」、「每次跳到日劇都覺得好像是平行世界的劇」、「男生演技一個比一個裝B」、「日劇真的無聊，長大就不看了」、「日劇很愛玩破題啊！就是第一集嚇死你，然後每況愈下，結局是個爛尾，越看越生氣那種。」

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▲近年許多人都是追韓劇、陸劇或美劇為主。（示意圖／記者周姈姈攝）

還有人分析，「選擇性變多了，再加上都是漫改及小說改編，比較少原創劇，以及韓美劇多種選擇」、「沉悶、愛說教、脫離現實」、「一個職場女權低落的國家，拍女性強者職場劇不太有說服力」、「演技都在比誇張和尷尬」、「日劇最近的題材都好生活化，這不利炒作偶像啊，看戲劇就是要看夢幻的劇情誰要重溫日常生活啦！」

有網友則是忍不住嘆，「我喜歡日本，但是日劇現在也無法引起我的興趣，只喜歡買日本的東西跟旅遊服務而已，流行文化日本真的輸給韓國」、「日劇日音退了至少1X年了吧？剩下動漫屹立不搖」、「現在連日本人都不看日劇了吧？平均收視能10趴就算達標，這標準在以前日據鼎盛的時候……10趴根本超爛的。」

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