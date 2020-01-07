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補貼換客運凍漲！交通部擬「整合國道、公路客運」　林佳龍：非選前考量

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍今日出席交通部新春記者會。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

受到台鐵、高鐵影響，國道客運業績備受衝擊，業者表示，由於油價不斷上漲，票價卻10年沒有調漲，因此要求比照公路客運調漲17.17％。交通部長林佳龍今（7）日表示，為避免增加旅客負擔，交通部擬補貼國道客運營運成本，並研議與公路客運整合「聯合營運」，同時表示「不是選前考量，上任就有規劃」。

國光客運副董事長王應傑表示，國道客運因為油價一直上漲，18項成本也都在上漲，現在核定的國道客運票價是民國97年的核定票價，等於已經快要10年都沒調漲，但因為客運產業跟庶民有關，政府為怕增加民眾負擔，都道德勸說業者不要漲價。

請繼續往下閱讀...

王應傑說，國光客運原本營業額可到36億，去年跌到剩31億，本來市場機制就允許業者可以調整票價，結果政府行政干預，不讓我們調。雖然國道是行駛高速公路，但上、下國道時也會行駛平面公路路線，因此業者才提出要比照公路客運調漲17.17％，另外提出18項成本的檢討案。

他也說，希望選前就可以趕快准許國道客運調漲並比照公路客運給予補助，不然選後局勢可能又變化，多拖一天，業者就是多失血一天。

▲▼北花客運回遊號從南港轉運站首航出發。（圖／記者賴文萱攝）

▲國道客運喊漲。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍今日出席交通部新春記者會前聯訪時表示，公共運輸必須以乘客至上為第一考量，且國道客運票價相對於台鐵、高鐵低廉，對旅客是一個更便宜的選項。

然而他說，國道客運受到台鐵、高鐵影響，近年油價也不斷上漲，對其營運確實有影響，由於公路客運有既有法令與規定依據，國道客運則涉及其他行政規則與法令修改，調整上較需要時間，林佳龍說，交通部擬參考公路客運補貼方式，降低國道客運業者壓力，同時強調「不是選前考量」，而是一上任就有規劃。

林佳龍表示，國道、公路客運營運路線通常會有部份重疊，為降低成本，交通部也將研議「聯合營運」，將兩種客運加以整合，並建立更好的資訊平台，也會參考業者建議，建構適合行動網路的購票網站。

另外今年宜蘭南方澳大橋無預警斷裂，林佳龍表示，目前運安會、司法單位都在調查中，交通部已有初步咎責名單，不過須配合其他單位調查結果，因此目前仍在進行中，且該案跨越港務公司公司化前後近20年的時間，因此需要更多時間與以釐清。

▲▼南方澳大橋坍塌事故。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲南方澳大橋坍塌事故。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

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