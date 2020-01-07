　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼父女打獵被友人誤當野鹿射殺　家屬哭訴：她才剛獵殺人生第一隻鹿。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

▲卓迪（Kim Drawdy）帶著9歲女兒勞倫（Lauren）打獵，卻慘死獵槍下。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南卡羅來納州（South Carolina）一對熱愛打獵的父女，元旦當天和2名獵人同行進到森林打獵，卻在分開後被誤當成野鹿射殺，當場不治。

綜合外電報導，南卡羅來納自然資源部（SCDNR）指出，9歲的勞倫（Lauren）和30歲的卓迪（Kim Drawdy）是一名父女，狩獵季節最後一天，同時也是2020新年當天，父女倆和2名友人一起到沃爾德伯勒（Walterboro）森林內打獵。兩組人分開後，卓迪正帶著勞倫驅趕鹿群到一處好獵擊的地點，卻雙雙被突如其來的子彈打中。

▲▼父女打獵被友人誤當野鹿射殺　家屬哭訴：她才剛獵殺人生第一隻鹿。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

▲勞倫剛學會打獵，也很喜歡和父親享受當地的狩獵文化。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

由於父女倆倒地的地點離公路距離遙遠，且樹林密集，無法開車到達，因此警方獲報後只能揹著設備徒步接近，和現場採證驗屍小組同時抵達。柯爾頓郡（Colleton）驗屍官哈維（Richard M. Harvey）在經過周末驗屍後，證實卓迪和勞倫當場死亡，死因則是明顯的槍傷，不過他和官方都未向外界透露槍枝款式。

卓迪的哥哥對於親弟的死難以置信，他告訴「WCSC」記者，新年的第一天才剛到，竟然就發生這樣的憾事，他和全家人都很難接受。和卓迪家族是朋友的威廉斯（Shirley Williams）則說，這種事情根本不該發生，「震驚，就是震驚和難過。」家族正在為父女倆的葬禮籌錢，希望能受到各界幫忙。

▲▼父女打獵被友人誤當野鹿射殺　家屬哭訴：她才剛獵殺人生第一隻鹿。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

▲勞倫常和一家人到河上釣魚，到林裡打獵。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

目前現場狀況仍等待還原，包括卓迪和勞倫當天是否穿著反光的黃色背心等。事實上，南卡羅來納每年的狩獵祭都會有好幾起意外，近年的狩獵祭尾聲也都有發生過類似事件；2019年，全州共發生16起打獵意外，其中11起與槍枝有關，造成2人死亡，另外5起則和伐木有關，其中一人死於樹幹倒下。

官方表示，像卓迪和勞倫的遭遇並非常見，通常打獵意外都屬罕見，因此致死的事件更是稀少。

ET快訊
黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現
要起風大降溫了！2波冷空氣接力最凍11度　「下雨轉濕冷」時間
快訊／三峽不織布廠大火「延燒4鐵皮廠」　近300人灌救中
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

MeToo好萊塢狼製片紐約剛開庭…在洛杉磯也被起訴！　「撐拐架出面」遭嗆

澳洲降下小雨…反阻礙消防隊滅火　火勢即將合併成「超巨大野火」

伊朗拒遵守核協議　川普大寫推文「永遠不准擁有核武」

高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

脖子骨折、四肢全斷！大象暴躁遭隔離　飼主探望直接被分屍

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

經歷「明治到令和」5代天皇！　最長壽人瑞阿嬤歡度117歲生日

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

MeToo好萊塢狼製片紐約剛開庭…在洛杉磯也被起訴！　「撐拐架出面」遭嗆

澳洲降下小雨…反阻礙消防隊滅火　火勢即將合併成「超巨大野火」

伊朗拒遵守核協議　川普大寫推文「永遠不准擁有核武」

高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

脖子骨折、四肢全斷！大象暴躁遭隔離　飼主探望直接被分屍

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

經歷「明治到令和」5代天皇！　最長壽人瑞阿嬤歡度117歲生日

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

富士康主管爆霸凌台商！加盟雞排「女密友太累」反悔　糾眾逼高價回收

天晴能源擴大教育貢獻贊助　民農足球力拚重返榮耀用成績回饋

韓國瑜一句話曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼：這就是？

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

特／蔡依林賣力卻不吃力　粉絲「石化」模樣證明：一場拉開差距的演唱會！

倒數4天追國瑜／韓國瑜攻基隆、宜蘭拚團結　張善政、李佳芬聯手出擊台中

花點小錢也要說嘴！談戀愛「最愛計較」星座Top5　要天秤犧牲奉獻不可能

倒數4天追英文／英粉站出來！蔡英文12小時橫掃嘉義、雲林、南投、彰化

國民黨連捲兩次「921」文宣風暴　李正皓266字預言：唯一結局滅亡

黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

國際熱門新聞

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

川普：伊朗永遠不准擁有核武

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

攻擊文化地點犯戰爭罪　川普抱怨

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

男新宿陸橋上吊輕生　推特曝現場照

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

無尾熊一路找水　司機暖餵救了牠

更多熱門

相關新聞

MeToo好萊塢狼製片陷「紐、洛」官司

MeToo好萊塢狼製片陷「紐、洛」官司

性侵風波吹起「#MeToo」的好萊塢著名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），涉嫌對超過75名女性進行性騷、性侵等不當行為，於台北時間7日在洛杉磯正式被以2起聯邦性侵罪起訴，時逢紐約法庭對他的性侵案進行陪審團遴選前夕。

川普：伊朗永遠不准擁有核武

川普：伊朗永遠不准擁有核武

反對介入國際戰爭的川普帶領美國進入軍事衝突？

反對介入國際戰爭的川普帶領美國進入軍事衝突？

蘇雷曼尼之女：美國黑暗末日將至

蘇雷曼尼之女：美國黑暗末日將至

巴哥犬核磁共振照 巨型眼睛嚇壞網友

巴哥犬核磁共振照 巨型眼睛嚇壞網友

關鍵字：

美國Kim Drawdy南卡羅來納州打獵北美要聞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

世新大學電梯夾死人　學生驚見滴血嚇壞

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面