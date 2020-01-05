鼓山好市多停車場「天降甘霖」！顧客牽車濕身　網笑：冷靜一下的概念

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄市鼓山區的好市多4日晚間停車場警報器突然大響，接著天花板上的灑水器突然啟動，民眾經過被噴得全身都是，原地機車也遭殃。據了解，是一名民眾誤觸消防管才引發這場意外。

▲高雄一間知名美式賣場4日晚間停車場灑水器突然啟動。（圖／翻攝自高雄小鎮資訊）

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好市多大順店昨日晚間停車場警報器突然大響，接著天花板就開始瘋狂噴出水花，室內停車場這樣降下一場大豪雨，一旁民眾全都看傻了眼，還有民眾想試圖關掉灑水警報器，不過灑水系統還是不斷噴水，原地機車全都遭殃。

▲民眾想試圖關掉灑水系統。（圖／翻攝自高雄小鎮資訊）

知名臉書社團《高雄小鎮資訊》指出，「好市多停車場下起大雨」，有民眾還原事發過程，「當時結完帳要離開，準備去停車場開車，經過到一半，突然有警示聲，回頭一看就開始這樣噴水，當時有幾位客人正在停摩托車，也遭受其害」。

事後有民眾將這支影片轉發到臉書群組《Costco好市多 商品經驗老實說》，引起網友熱議，有人表示：「 這是…冷靜一下的概念嗎？」、「冷冷的冰雨在臉上胡亂的拍」，也有人留言表示「好傻眼」。

據了解，是一位民眾撞到消防管，當時想關掉卻轉錯方向，轉到「開」的位置，才導致這場意外發生。

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