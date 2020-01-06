　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一定要戴口罩！西部半空氣超髒　天空霧茫茫全台35測站「亮橘紅燈」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄空汙。（圖／記者姜國輝攝）

▲全國都要注意嚴重的空汙。（圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

台灣附近持續吹著東風和東南風，導致西半部無風狀態下，空汙相當嚴重。氣象粉專「天氣即時預報」說明，由於海峽出現了「渦旋」，渦旋生成是空氣高度惡化的條件之一，讓汙染物開始在西部折返跑，且最容易累積在「中部」，預計要到8日後才會緩解。環保署表示，今（6日）中部空品區為「紅色警示」等級。

天氣即時預報指出，台灣附近持續吹著東風和東南風，西半部無風狀態下，嚴重的空汙也進入了第3天，大家應該都有感受到「霧茫茫」。而目前，海峽出現了「渦旋」，渦旋生成是空氣高度惡化的條件之一，這讓汙染物開始在西部折返跑，且最容易累積在「中部」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 西部嚴重空汙，將持續至7日（圖／翻攝氣象粉專天氣即時預報）

▲西部嚴重空汙，將持續至7日。（圖／翻攝氣象粉專天氣即時預報）

天氣即時預報表示，空汙嚴重情形要一直到7日，西半部依然趨近於無風，海峽的背風渦旋也把汙染物更往北推送，因此7日前西部空汙仍嚴重，並且將往「北部」擴展，目前「桃竹苗」空氣都已轉差。尤其清晨濕度高，容易起霧，伴隨汙染物將形成霧霾。

網紅486先生今早在臉書表示天阿，今天全國都要注意嚴重的空汙，提醒大家外出務必戴上口罩。根據環署空氣品質監測網顯示，目前全台已有33測站呈現一片橘色警示，所有敏感族群的人都要注意。南投、復興空品測站則已亮紅色警示。

▲▼ 西半部空品差亮橘紅燈。（圖／環保署提供）

▲西半部空品差，多個地區測站已亮橘紅燈。（圖／環保署提供）

環署進一步說明，今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件較差；竹苗及中部沿海地區受渦流影響，汙染物濃度易上升；深夜至清晨期間，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。北部桃園局部地區達橘色提醒等級；竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗至雲嘉南空品區在清晨及夜間的水平和垂直擴散條件較差，局部地區可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

▲▼高雄空汙,高雄空污,85大樓。(圖／記者洪聖壹攝)

▲環署強調，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。(圖／記者洪聖壹攝)

環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

ET快訊
Joeman送員工每人1本2000元刮刮樂　「刮中多少都你的
南韓首次獲金球獎！《寄生上流》拿下最佳外語片
被蔡依林開腿自摸「撩到ㄎㄧㄤ掉」　阿信嗨到4點半回應了
金球獎／第77屆金球獎即時得獎名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一定要戴口罩！西部半空氣超髒　天空霧茫茫全台35測站「亮橘紅燈」

韓國瑜自曝國中唸放牛班「看女生小腿」　館長13字酸：真有你的

蘇花改下午全線通車！北花車程省1小時　公路客運也同步上路

兩波變天狂降7度　周三強冷空氣先報到「最凍11度時間、雨區曝光」

武漢不明肺炎擴散　疾管署急開專家會議：擴大通報標準

上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

台南藥師公會推出新創藥膳養生年菜　融入在地農特產更具特色

台北大稻程延平宮留美碩士道長鄭大謙　過著名符其實「斜槓人生」

統一烘焙盃優勝出爐！　優勝創意麵包有機會實現小七上架夢

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

電動共享車後照鏡斷了想裝回去　少年狂踢嗆「破車」錄影發IG限時

一定要戴口罩！西部半空氣超髒　天空霧茫茫全台35測站「亮橘紅燈」

韓國瑜自曝國中唸放牛班「看女生小腿」　館長13字酸：真有你的

蘇花改下午全線通車！北花車程省1小時　公路客運也同步上路

兩波變天狂降7度　周三強冷空氣先報到「最凍11度時間、雨區曝光」

武漢不明肺炎擴散　疾管署急開專家會議：擴大通報標準

上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

台南藥師公會推出新創藥膳養生年菜　融入在地農特產更具特色

台北大稻程延平宮留美碩士道長鄭大謙　過著名符其實「斜槓人生」

統一烘焙盃優勝出爐！　優勝創意麵包有機會實現小七上架夢

下午1～3點85折！台中鄉民最愛麵包店　必吃蒜香九層塔脆腸

NFL／全靠「台灣」瓊斯關鍵34碼推進　德州人晉級對酋長

金球獎／紅毯5美！她和史嘉蕾喬韓森拚了　「胸前真空只有鑽」半球形狀全洩

影／蔡英文直播進化究極體！林楚茵坐鎮主播台　連線4地掃街一次看

違停挨罰「打電話嗆派出所過來講」　駕駛夾警大腿反賠200倍

藥華藥出貨歐盟暢旺　去年12月營收年增760%、全年營收年增1065%

民進黨拚國會要過半　賴清德預言「4縣市」立委全壘打

金球獎／南韓史上第一次！《寄生上流》榮獲最佳外語片

「執政3年多害我負債！」蔡英文造勢遊覽車運將大爆內心話：你說慘不慘

一定要戴口罩！西部半空氣超髒　天空霧茫茫全台35測站「亮橘紅燈」

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲

兩波變天降7度　周三強冷空氣先報到最凍11度時間曝

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

室友都有男友！　2年後人生逆轉

周星馳合體吳孟達？　韓國瑜分身客串「相似度100%」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

黑盒子資料出爐！動力正常卻下沉

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

嬤屍骨未寒　她突昏倒幾年後意外發現：嬤拉我回來

蘇花改下午全線通車！北花車程省1小時

全家制服「襯衫真面目」店員揪團購

韓自曝看女同學小腿　館長13字酸

網大推涮乃葉！老饕曝本體：咖哩飯好吃

更多熱門

相關新聞

PM2.5最糟縣市出爐！高雄連2年慘翻

PM2.5最糟縣市出爐！高雄連2年慘翻

台灣健康空氣行動聯盟今（2日）公布第9年空品年報，2019年PM2.5排行榜中，高雄左營橘害是台北古亭測站的10倍以上，新北市新店測站PM2.5小於12微克/立方米的綠色天數更是左營的50倍。聯盟諷刺呼籲，行政院、台電、經濟部和環保署等權責部門，都應南遷高雄辦公。

蔡沐霖接受486先生專訪　大談政見規劃

蔡沐霖接受486先生專訪　大談政見規劃

百貨內用禁供免洗餐具　 首日上路新北開2罰單

百貨內用禁供免洗餐具　 首日上路新北開2罰單

網路1/16起禁賣「毒化物質」違者最高罰30萬

網路1/16起禁賣「毒化物質」違者最高罰30萬

486先生捐100萬檢舉獎金

486先生捐100萬檢舉獎金

關鍵字：

天氣即時預報環保署486先生渦旋空氣品質監測站橘色警示紅色警示空汙

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

震撼空拍！蔡英文台南、桃園、新北造勢擠爆23萬人

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

小S送蔡依林花籃祝賀　一看卡片文字網全笑瘋

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面