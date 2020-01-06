一定要戴口罩！西部半空氣超髒　天空霧茫茫全台35測站「亮橘紅燈」

▲全國都要注意嚴重的空汙。（圖／記者姜國輝攝）



記者許展溢／台北報導

台灣附近持續吹著東風和東南風，導致西半部無風狀態下，空汙相當嚴重。氣象粉專「天氣即時預報」說明，由於海峽出現了「渦旋」，渦旋生成是空氣高度惡化的條件之一，讓汙染物開始在西部折返跑，且最容易累積在「中部」，預計要到8日後才會緩解。環保署表示，今（6日）中部空品區為「紅色警示」等級。

天氣即時預報指出，台灣附近持續吹著東風和東南風，西半部無風狀態下，嚴重的空汙也進入了第3天，大家應該都有感受到「霧茫茫」。而目前，海峽出現了「渦旋」，渦旋生成是空氣高度惡化的條件之一，這讓汙染物開始在西部折返跑，且最容易累積在「中部」。

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▲西部嚴重空汙，將持續至7日。（圖／翻攝氣象粉專天氣即時預報）



天氣即時預報表示，空汙嚴重情形要一直到7日，西半部依然趨近於無風，海峽的背風渦旋也把汙染物更往北推送，因此7日前西部空汙仍嚴重，並且將往「北部」擴展，目前「桃竹苗」空氣都已轉差。尤其清晨濕度高，容易起霧，伴隨汙染物將形成霧霾。

網紅486先生今早在臉書表示天阿，今天全國都要注意嚴重的空汙，提醒大家外出務必戴上口罩。根據環署空氣品質監測網顯示，目前全台已有33測站呈現一片橘色警示，所有敏感族群的人都要注意。南投、復興空品測站則已亮紅色警示。

▲西半部空品差，多個地區測站已亮橘紅燈。（圖／環保署提供）



環署進一步說明，今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件較差；竹苗及中部沿海地區受渦流影響，汙染物濃度易上升；深夜至清晨期間，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。北部桃園局部地區達橘色提醒等級；竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗至雲嘉南空品區在清晨及夜間的水平和垂直擴散條件較差，局部地區可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

▲環署強調，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。(圖／記者洪聖壹攝)



環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。