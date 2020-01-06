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復合不成　醋男疑前妻討客兄竟殺死她！無期徒刑定讞

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▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中蕭姓男子大街上刺死前妻。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中市蕭姓計程車司機，離婚後仍與大陸籍前妻有感情、金錢糾葛，2018年間相約見面。前妻與警察通話時遭蕭男聽見，蕭男懷疑前妻「討客兄」，竟當場發狂，持水果刀刺死前妻，還刺傷一旁的女兒。一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

本案發生在2018年3月間，曾有性侵前科的蕭姓計程車司機，2年多前與曾有婚姻紀錄的大陸及顏姓女子結婚，2人產下1女後，又因為蕭男家暴、時常爭吵，最後離婚收場。蕭男因打算將小女兒交給顏女照顧，相約在台中市大里區某停車場見面。蕭男竟趁顏女不注意，以電擊棒攻擊顏女，威脅顏女聽話配合，隨即以束帶將顏女綑綁，而後駕車載往顏女住處。

蕭男將顏女帶進門後，改以膠帶綑綁顏女，隨即下樓移車。但顏女趁機解開綑綁，並鎖上大門，蕭男倖然離去。但蕭男下樓前，從顏女家中取得備用鑰匙，深夜又在溜回，並進入顏女家中等候。此時顏女與17歲的大女兒前往醫院驗傷，並到警局報案，凌晨1點多才回到住處。顏女此時正與警察通話，蕭男在樓上聽見後，醋勁大發，隨即衝下樓，持預藏的水果刀猛刺顏女，還一邊大罵「妳討客兄」。女兒尖叫，鄰居聞聲外出查看，蕭男又持刀抵住大女兒，砍傷她頸部。警方這時也趕到現場，蕭男放開女兒持刀與警方對峙，最後終於被警方制伏。顏女送醫後不治，檢方最後依照家暴殺人、傷害等罪嫌，提起公訴。

法院審理時，蕭男坦承殺人，但辯稱當時聽到顏女與女兒說要去投宿旅館，又聽到女兒說「叔叔又還沒講完，你幹嘛要掛電話」，所以怒氣就上來，才會持刀刺死人。他也向法院哀求，說自己想要挽回婚姻，所以才會多次找顏女談判。

法院認定蕭男有罪，但經由彰化基督教醫院鑑定後，認為蕭男應該有教化可能，故一二審法院均將他判處無期徒刑。案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。
 

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