合體吳琪銘掃街「陽光普照」！卓榮泰樂讚：象徵走向希望

▲ 吳琪銘（左）、卓榮泰（右）合體掃街 。（圖／吳琪銘辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨主席卓榮泰今（7日）下午來到新北市土城區，和第10選區立委候選人吳琪銘一同出發掃街，向鄉親懇託讓民進黨國會席次過半，未來政府執政更有力。

卓榮泰受訪時表示，選戰開打後，黨內一直都有持續觀察吳琪銘的選情，也發現吳琪銘表現得相當穩定。他表示，今日下午掃街時陽光普照，「看見陽光、走向希望」，吳琪銘始終實實在在地做事，在許多評鑑中成績都是第一名，「沒有旁門左道，沒有花言巧語」，懇請鄉親無論如何都要把這樣優質的立委留在國會。

吳琪銘對此則表示，雖然選情穩定，但是他絕對不會大意，會和團隊攜手堅持到投票日當天。

▲清水祖師廟參拜。（圖／吳琪銘辦公室提供）

吳琪銘說，這次選舉和過去最大的不同，就是「民眾都很擔心下一代的未來」，不過中央部會和立委團隊並沒有因選舉而停下腳步，例如元旦起調整基本薪資、所得稅新制替小資族再減稅、高齡客機退場、國旅卡限制鬆綁等政策，食衣住行育樂全面升級，就是希望把最好的留給孩子。

吳琪銘表示，他在掃街途中看到的每一個笑容、握到的每一雙手，都是最好的鼓勵，未來4年若能繼續連任，他也將會和卓榮泰、蔡英文站在同一陣線守護台灣。