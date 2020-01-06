脖子骨折、四肢全斷！大象暴躁遭隔離　飼主探望直接被分屍

▲泰國清萊府一頭大象因性情暴躁而被隔離，未料竟攻擊殺害飼主。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

泰國清萊府6日發生一起大象分屍飼主慘案。一名65歲男性在山上放牛時，遭自己飼養的大象攻擊致死，遺體被發現時頸部、四肢都呈現骨折狀，下肢更直接與身體分離，死狀極慘。據悉，該頭大象事發前就出現性情異常暴躁情況，可能因此產生攻擊傾向；警方調查後，仍將遺體送往醫院進行二次屍檢，確認真正死因。

根據泰國《泰叻報》報導，清萊府湄瑤（Mae Yao）警察局6日接獲報案，稱有人遭大象攻擊死亡，隨即安排調查人員前往現場。據悉，事發地點為距離村莊約2公里的山區竹林，65歲死者被發現時呈仰臥狀，腹部有嚴重傷口、頸部骨折，雙腿也被扯斷。

死者的45歲兒子表示，行兇的大象是他們自家飼養，日前大象性情變得異常暴躁，他擔心大象攻擊旁人，因此暫時將牠帶到山中竹林隔離，並且用鐵鍊將大象拴住，未料仍發生慘事。

警方初步調查認為，可能是65歲飼主想要靠近大象時，大象產生了敵意並且發動攻擊，將他拖行並弄斷四肢，直到死者斷氣為止。死者兒子上山尋獲父親遺體後，立刻馴服了大象並且報警。目前，警方已經將死者遺體送到醫院進行二次屍檢。

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