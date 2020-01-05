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中國海警船頻進入　印尼增派「3軍艦+600士兵」強力戒備南海

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▲▼2018環太平洋軍演,印尼海軍瑪爾塔迪納塔（Martadinata-class frigate）巡防艦。（圖／路透社）

▲為因應中國船隻頻越界非法捕魚，印尼增兵南海。圖為2018環太平洋軍演時的印尼海軍瑪爾塔迪納塔（Martadinata-class frigate）巡防艦。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

印尼官員4日表示，近來中國海警船及漁船頻繁越界，威脅印尼主權，為因應此事，正加強爭議海域的空中與海域巡邏，並在印尼北部海域的納土納群島（Natuna）鄰近水域，部署軍機、3艘戰艦及600名官兵。

綜合外媒報導，印尼當局稱，中國漁船自去年12月中旬以來，便頻繁近日納土納群島附近，在印尼專屬經濟海域（EEZ）非法捕魚，中國海警船甚至進入海域內保護中國漁船，共有63艘中國漁船及2艘海巡艦越界，上週印尼當局更因此召見中國大使表達強烈抗議。

▲▼印尼總統總統佐科威（Joko Widodo）。（圖／路透）

▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）

▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）

印尼防衛指揮官海軍中將司令尤多（Yudo Margono）發表聲明指出，中國漁船及海警船此舉是對印尼主權的嚴重侵犯。然而中國則聲稱，中方對南海海域有「歷史權利」，認為中方船隻行為合情合理，並持續在爭議海域建造人工島及軍事設施。

印尼雖未針對此事索賠，但仍強調絕不允准中國入侵附近海域。總統發言人拉赫曼（Fajroel Rachman）則表示，「在維持印尼主權一事上，沒有任何妥協空間。」

北京當局主張中方擁有南海「九段線」主權，線內的東沙、西沙、中沙、南沙等群島都是中國固有領土，和鄰近的台灣、越南、菲律賓、馬來西亞及汶萊等國均有部分南海主權爭議，而印尼雖未和中國有南海主權爭議，但境內的納土納群島也在「九段線」內，因而多次使印中關係緊張。

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