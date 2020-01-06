歷時9年蘇花改全線通車！第一批北上用路人「一個動作」向工程人員致敬

▲蘇花改改長隧道將設置區間測速，維護安全。（圖／公路總局提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

蘇花改6日下午4時全線通車，全長84公里，行車時間還可以直接省下1小時。有媒體報導，首批想要體驗蘇花改的駕駛，不到4點前就早已排好隊，待工程人員放行後，更長鳴喇叭向現場淋雨的交管人員致敬，也讓他們感到很欣慰。

耗資550億元歷經9年的興建，蘇花改終於在今天午4時將全線通車，全長84公里，比原先的蘇花公路少了18.6公里，台北至花蓮的車程還可從原本3.5小時，縮短為2.5小時。

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據《自由時報》報導，首批想要體驗蘇花改北上的駕駛，不到4時前便在路廊等候，然而由於當時山區下起大雨，用路人在駛入隧道前，還長鳴喇叭向交管人員們致敬。李先生指出，他期待蘇花改通車很久了，同時感謝所有工程人員的奉獻，讓他以為不用去擔心舊蘇花的落石意外。

蘇花改初期僅開放小客車、大客車通行，但特別在仁水隧道有開放機車通行。其中，中仁隧道配置雙孔單向隧道，單車道速限60公里，禁止行人、重型機車及機慢車通行；仁水隧道配置單孔雙向隧道，車行方向包含1線汽車專用道及1線機慢車道，速限皆為50公里，可行駛機車及自行車。

為維護用路安全，宜蘭端的東澳、觀音、谷風這3個隧道，春節前會設置完成共8組的區間測速系統，初期先有3個月宣導期，預計最快4月將正式啟用開罰，但在未啟用前，隧道會設置固定測速照相機取締。

該系統除可取締超速之外，還能取締變換車道、未保持安全車距和機車誤闖等功能。至於花蓮端的中仁隧道和仁水隧道未來也會完成設置科技執法系統，但時間會較晚，預計要到下半年。

宜縣警局表示，蘇花改全線通車，車種辨識系統科技將同步執法取締，禁行的機車闖入會被立即拍下，並逕行取締。因目前取締闖入機車，是現場攔查，不但危險也耗費警力，科技執法後，將不再攔查，以採拍照舉發，一次即罰款600元。

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