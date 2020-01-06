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蘇花改喜通車！3線客運直達花蓮　5千格停車位迎新春人潮

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▲蘇花改通車，花蓮縣政府因應春節大量人潮，召開春節交通疏運記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蘇花改通車，花蓮縣政府因應春節大量人潮，召開春節交通疏運記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鼠年報佳音，蘇花改通車將於2020年1月6日啟動，加上北花線「回遊號」3條雙北直達花蓮的國道客運也將於同日通車，花蓮開春就見好消息。花蓮縣政府為因應春節旅遊人潮還特別規劃了5000個以上的停車位歡迎來花蓮旅遊的民眾方便停車。

國道客運「南港-花蓮」路線由台北客運、統聯客運營運，台北境內停靠站點為南港轉運站，花蓮境內停靠站為花蓮火車站、北埔（僅統聯停靠）、新城火車站。「板橋-花蓮」路線由首都客運經營，台北境內停靠站點為板橋客運站，花蓮境內停靠站點為花蓮火車站、新城火車站；票價方面統聯全票320元、半票205元，台北客運全票320元、半票208元，首都全票352元、半票226元。蘇花改通車加上國道客運北花直達，未來民眾來花蓮往返交通更加便利。

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▲蘇花改通車，花蓮縣政府因應春節大量人潮，召開春節交通疏運記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

規劃3個分流點的南下替代道路。

因應春節連續假期的返鄉人潮及喜愛花蓮的遊客到來，花蓮縣政府特別規劃3個分流點的南下替代道路、2條免費接駁搭乘服務及5000格以上的停車格以疏運交通，並製作電子DM放置花蓮縣府的官網、花蓮交通e點通、觀光資訊網，春節期間透過警廣及省道交通資訊電子看板同步露出即時交通資訊，提供來花蓮的旅客更順暢的行車路線、更多元的用路選擇及更便利的停車服務。

3個分流點設置分流提醒告示牌的南下替代道路，建議南下民眾走三個分流點的替代疏導路線，可避免車流同時湧入市區造成回堵。
(一)第一分流點為193線0公里處:行經台九線轉道193線南下。
(二)第二分流點為中央路:行經台九線轉道新生橋接續中央路南下。
(三)第三分流點為民權五街:繼續行駛台九線南下或轉道民權五街接續193線南下。

因應通車人潮，提供花蓮市多達69處停車場共5412格，停車格資訊將即時同步在花蓮交通e點通網站方便遊客查詢。
(一)花蓮市區停車場（免費）39處，共1314格，貼心身障格27格。
(二)花蓮縣路外停車場（收費費率以該區停車場公告欄為主）30處，共4098格，貼心身障格70格。
(三)路邊停車格共1319收費停車格，貼心身障格28格。

▲蘇花改通車，花蓮縣政府因應春節大量人潮，召開春節交通疏運記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

提供2條免費接駁搭乘服務及12處臨時停車場。

綠能旅遊享免費接駁:多達12處臨時停車處，除了可免費停車，其中5處還享有免費接駁車服務。今年1月23日至1月29日即春節除夕至初五連續假期期間，分別在德興運動場、水源大橋、大本公園、原民館對面及花蓮酒廠的臨時停車處設置站牌方便民眾享免費巴士接駁服務，每天上午10點到晚上9點，每20分1 班發車。
1.接駁路線1：花蓮酒廠-原民館-大本公園-石雕博物館-東大門夜市。
2.接駁路線2：水源大橋旁臨時停車場-德興運動場-花蓮火車站-金三角商圈-東大門夜市。

臨時停車位共12區，約可提供3500以上的停車格位，分別如下:
1.國福大橋周邊(2處):
(1)德興運動場 （花蓮市達固湖彎大路1號）-394格
(2)水源大橋旁 （花蓮市國福里花13道東側）-180格
2.東大門周邊（5處）:
(1)東大門1331地號（花蓮市五權街17號）-80格
(2)東大門1333地號（花蓮市五權街9-7號）-150格
(3)東大門1334-2地號（花蓮市北濱街9巷1弄1號）-150格
(4)日出香榭大道（花蓮市自由街和重慶路口）-86格
(5)代天府（花蓮市明義街1-36號）-80格
3.七星潭周邊（5處）:
(1)七星潭風景區（賞星廣場周邊景區）-小客車151格、大客車27格
(2)新城大漢1134地號（臨時停車場）（新城鄉明潭街10巷1弄76號）-小客車120格
(3)大本公園（花蓮市東興路391號）-45格
(4)花蓮酒廠（花蓮市美工路6號）-小客車70格、大客車23格（另有草地可供約2000輛小客車停放）
(5)原民館對面（花蓮市北興路460號）-50格

▲蘇花改通車，花蓮縣政府因應春節大量人潮，召開春節交通疏運記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全縣提供69處停車場備有5000個以上停車格位供民眾使用。

花蓮縣政府將於公路總局台九省道新設5處交通資訊電子看板同步提供即時路況及停車情形，開車民眾可隨時注意公路兩側設立的資訊看板，亦可隨時利用公路總局用路人服務專線通報、公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、花蓮縣政府花蓮交通e點通查詢公車及停車資訊(https://traffic.hl.gov.tw/)，或收聽警廣路況廣播。

花蓮縣政府特別貼心製作春節疏運措施電子DM，放置在花蓮縣政府官網及Line等相關網站平台充分露出，提供民眾搜尋下載，做為行車及搭乘大眾運輸的春遊指南。

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