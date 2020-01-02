金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

記者黃翊婷／綜合報導

台南35歲潘姓男子今年7月18日下午3時許騎車行經歸仁區和順路，因為不滿元姓男子駕駛的車輛動向，因此趁著停等紅燈時超車停在前方，一氣之下飆罵三字經、吐口水，結果反而害自己吃上官司，還被開罰5000元。

判決書中提到，潘男將機車停在轎車前方，隨即走上前敲車窗理論，並嗆聲「下來啊」、「你下來試試看啊」；元男一聽也不甘示弱，立即回嗆「然後呢？我沒有打方向燈嗎？」、「怎樣啦」、「啊是有撞到你嗎？」等話，雙方為了行車糾紛一度爭論不休。

▲潘男敲車窗要求元男下車理論。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

火氣正大的潘男一怒之下罵出「X你娘」等三字經，還一連飆罵數次，接著又朝元男臉上噴吐口水，結果卻害自己吃上侮辱罪的官司。台南地院法官認為，兩人只是因為行車糾紛起爭執，潘男卻未能控制自己的情緒，不僅以粗鄙言語辱罵，還噴吐口水，的確造成元男的人格評價受損，行為實有不當。

法官接著表示，雖然潘男事後坦承犯行，但至今仍未與元男達成和解，考量到他是碩士畢業、目前從事金融行業、月薪約10萬元，還有父母及妻兒要扶養，最後依強暴侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。