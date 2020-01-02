櫃姐躲廁所「特調星巴克」整同事...po群組炫耀被罵翻　友人喊冤：只是效果

▲原po稱液體是尿液和分泌物；不過櫃姐友人表示，只是綠茶。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名櫃姐因討厭某位同事，日前竟在廁所裡「特調」星巴克咖啡，再假意請對方喝，事後更在群組裡po影片炫耀，誇張行徑引起撻伐。不過，該櫃姐友人出面喊冤，表示該液體只是綠茶，「她人很好，只是被陷害了！」

網友在「爆料公社」po出影片，直言「百貨業真心覺得可怕，某知名彩妝品牌櫃姐因討厭某員工，竟特調星巴克請對方喝，液體排泄物+人體分泌物（尿+白帶）。」

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▲櫃姐將液體加進咖啡裡。（圖／翻攝自爆料公社）

原po透露，對方因為看同事不爽故意惡整，後來還把影片上傳群組炫耀一番，而有人良心過不去，才把畫面外傳。po文一出，引來超過2萬人回響，網友們紛紛回應，「噁心，用這種手段真讓人看不起」、「做壞事還拍影片到底是什麼概念」、「好像宮廷劇」、「不夠聰明的人別做壞事，馬上被認出來了」、「隔著鏡頭都能聞到一股騷味」。

事隔不到一天，有了全新的發展。該櫃姐友人出面澄清，那杯液體只是綠茶，根本不是排泄物，「她在公司人氣蠻高，被嫉妒陷害了，她人很好的說，只是開玩笑開過頭，拿綠茶特地到廁所營造氣氛。」不過原po再度發文槓上，「在網路上找人為妳護航，難道不知道受害者多可憐嗎？」

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▼友人幫喊冤。（圖／翻攝自爆料公社）