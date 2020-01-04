LINE閨蜜「通知被設靜音」她秒玻璃心　真相想不到…網一面倒酸：很正常

▲LINE閨蜜「通知被設靜音」，原PO秒玻璃心！（圖／記者李佳蓉、劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

現代人手機不離身，就怕訊息狂轟炸，關靜音成了常態？一名女網友討拍，發現好友的LINE視窗，把兩人的聊天室設成靜音模式，讓她內心戲爆棚，委屈想問「是什麼感覺？」文章曝光後，卻引來大批網友一面倒狂酸，直言有急事就打電話，「我全部靜音，因為很吵！」

一名女網友在PTT「WomenTalk板」透露，日前跟好友們聚餐，某一位友人主動掏出手機，要分享新鮮事給大家看，眼尖的原PO卻發現一件不可告人的祕密，「剛好看到聊天列表朋友被用靜音」，讓她心碎滿地。

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心思細膩的原PO一度失落，忍不住想問，「欸～LINE被設定靜音是什麼感覺？」文章一貼出後，掀起大批網友熱議，「還好我跟朋友聚會都先解除靜音，避免不必要的玻璃心碎掉」、「我朋友也被我發現她設我靜音，我覺得無妨」、「正向思考給你參考：代表他覺得你很重要，不想隨便的讀，而是真的有空再讀完好好回覆」、「不小心按到吧，我也常常這樣」、「不喜歡玩遊戲被gank」、「我妹都靜音我，傷心」。

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▲網友酸爆！（圖／翻攝PTT）

而其他網友也分享設靜音的真相，直言有急事就是打電話，「我連喜歡的人都設靜音」、「一視同仁全部靜音，很正常」、「男友也靜音啊」、「我跟我老婆互設靜音，急事電話」、「我好朋友才設靜音耶」、「我反而是比較好的朋友才靜音欸，因為很常聯絡很吵 ，不熟的都偶爾一次」、「小劇場太多了吧，工作後除了家人全設靜音啊」。

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