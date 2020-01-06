泰國遊住飯店！她驚見「寶特瓶大蜈蚣」傻嚇　網揭恐怖真相：還有1隻

▲正妹遊泰國，驚見巨粗「百足怪物」！（圖／翻攝「爆怨公社」）

圖文／CTWANT

出外旅遊住宿最怕遇到飯店「不乾淨」！一名女網友日前到泰國渡假，沒想到親身體驗到恐怖經歷，入住飯店房間內，居然出現一隻長度跟拖鞋差不多的蜈蚣，嚇得花容失色，所幸花了一番功夫才終於將牠塞進寶特瓶內，結束這場驚魂。

這名Po文的正妹在「爆怨公社」中指出，自己到泰國旅遊，沒想到在下塌飯店內遇到不速之客，只見照片中一隻被關在寶特瓶裡的蜈蚣，長度幾乎跟寶特瓶一樣長，這名網友還拿出打火機和夾腳拖做對比，更凸顯這尾「百足巨物」的身形。

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▲泰國飯店裡出現巨大蜈蚣！（圖／翻攝「爆怨公社」）

網友表示自己花了不少工夫才把蜈蚣裝進寶特瓶裡，幸好這間飯店只住一晚就退房，這位原Po還自嘲：「萬一被咬到，不知道還回不回的了台灣」！

照片Po出後不少人看了也驚呆，有網友回覆「夭壽哦甲大隻」、「泰國……會不會被下降頭」，但是其中一名網友的回應最讓大家驚訝，這位網友稱「蜈蚣是一對的喔，還有一隻未抓到」、「我也遇過，以為只有一隻，後來又跑一隻出來」，就連原PO看了也是嚇得回應慶幸自己只住一天就退房。只能說這名網友指出背後隱藏的恐怖真相，下次小編外宿也會注意，先仔細檢查檢查房間有無不該獲邀的「嬌客」來訪。

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