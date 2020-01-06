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女大生遭下藥FM2！前台大醫院員工乘機舔乳猥褻　北檢補償她15萬

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台北地檢署補償15萬元精神慰撫金給被害女大生後，再向被告范姜提起民事訴訟追償。（圖/報系資料照）。

圖文／CTWANT

前台大醫院1名范姜姓服務員於2018年11月，透過網路約1名女大生到北市西門町看電影，期間乘機在飲料內下藥，並將意識不清的被害女子帶往附近旅館舔乳猥褻，台北地院判處范姜徒刑2年，緩刑4年，支付公庫10萬元。而被害女大生則向台北地檢署申請犯罪被害補償，經檢方審議後補償15萬元精神慰撫金，並簽分「求償字案」向范姜提起民事訴訟追償。

檢方調查，2018年11月20日中午，范姜約家住桃園的被害女大生到西門町看電影，並藉口先回台大醫院護理部處理公務，他可提早至影城取票並購買飲料、爆米花，乘機在飲料及爆米花摻入含有氟硝西泮FM2成分的鎮定安眠劑。

被害女大生食用飲料及爆米花後，因藥力發作，開始頭暈、走路不穩、意識不清，范姜遂將女大生帶到影城附近的旅館休息，並對她舔乳猥褻，她直到翌日凌晨才因電話聲驚醒，並聯絡父母到台北車站接她返家。

女大生起初以為是貧血暈眩，但父母卻察覺不對，懷疑被下藥，帶她到醫院檢查，驗出氟硝西泮代謝物，而報警提告，由北檢去年7月依法起訴已離職的范姜。

台北地院去年依藥劑強制猥褻罪判處范姜有期徒刑2年，緩刑4年，須支付公庫10萬元及接受4場法治教育課程。被害人日前申請犯罪被害補償金40萬，檢方審議後補償15萬元精神慰撫金。

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