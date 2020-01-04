4大超商「過年福袋」提前開賣！日期、內容物、頭獎揭曉

▲7-ELEVEN 。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

今年春節時間早，國內4大超商「福袋」開賣時間均有提前，像是萊爾富在去年12月初開始販售，全家、小7也分別在元旦和1月3日開賣，OK超商則將於6日起開始販售，7-ELEVEN頭獎是價值百萬NISSAN X-TRAIL1台，全家頭獎則祭出2台139.9萬的Lexus2020年新款車，萊爾富則有BMW X2百萬名車，供消費者試手氣。

▲7-ELEVEN。（圖／Gogoro提供）

7-ELEVEN昨（3日）起開賣「金鼠年福袋」，共分為199元（限量10萬個）、299元（限量9萬個）和399元（限量6萬個）3款福袋，分別以Hello Kitty環保袋、迪士尼米奇帆布束口，和米奇後背包作為福袋外包裝，每人預購上限6個，雖總量比去年的20萬份多出5萬份，仍是當日釋出1小時即全數秒殺。

7-ELEVEN福袋抽獎部分，頭獎有市價68萬NISSAN TIIDA 豪華版1台、101萬NISSAN X-TRAIL 星際戰隊特仕車1台及價值3萬3LENOVO ThinkBook13s筆電等好禮，在Hello Kitty、米奇光環加持下，仍以7-ELEVEN福袋最熱銷。

▲全家錢鼠福袋。（圖／全家提供）

至於全家「錢鼠福袋」今年則較小7多出近3倍的量，一共限量80萬個，售價199元可獲得等值200元以上商品。包括11種組合的零食飲料、神秘隨袋贈品、商品預售券或驚喜贈品兌換券，以及抽獎券一張。而抽獎獎項部分，頭獎將祭出2台139.9萬的Lexus2020年新款車，另外還有台新銀行刷卡金10萬元、WorldGym一年會員會籍、iPhone 11 64GB、Switch等好禮。

為搶攻迪士尼粉絲的心，今年全家更首度引進迪士尼授權小物、羅技3C、野獸國野獸限量福袋，迪士尼授權小物有一系列的迪士尼授權商品，多達5種組合，每款總價皆超過千元，限量8000包。

▲萊爾富。（圖／萊爾富提供）

而去年過年在PTT上被封為「CP值最高」的萊爾富開運福袋，去年12月4日就搶先開賣，是超商中最早開始動作的，福袋價格僅100元，內容物有零食、飲料及民生必需品等，且有機會抽到BMW 百萬名車2台、TOYOTA Altis油電車1台、Gogoro 3 Plus機車2台、ROG電競筆電和iPhone 11 256G、LV長夾等12個獎項，凡購買2020開運福袋或招財紅包，即可獲一張刮刮卡。

▲OK超商。（圖／本報資料照）



OK mart的新春百元福袋將於1月6日開賣，全台限量只有10萬個，每袋價值通通超過300元，有飲料、餅乾、糖果及非食品等內容物，再加上刮刮卡1張，其中，最大獎將祭出10萬元旅遊金，還有SAMPO超質美LED EM-50CA200液晶顯示器、COWAY天湛藍加護抗敏型空氣清淨機、安晴減油氣炸鍋、OK禮券1000元等逾百樣好禮，活動總價值超過2千萬元。

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