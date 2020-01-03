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90歲失智老翁走失　歸仁警啟動「平安歸」讓他返家

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▲台南市警歸仁分局全力擴大協尋，於深夜在竹林尋獲老翁，讓家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局全力擴大協尋，於深夜在竹林尋獲老翁，讓家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區患有輕微失智90歲黃姓老翁，於1月2日清晨6時許外出至文化國小晨運後未歸，家屬遍尋不著後於當日10時向歸仁分局報案，警方全力擴大協尋，於2日深夜10時在竹林尋獲，讓家屬平安領回。

▲台南市警歸仁分局全力擴大協尋，於深夜在竹林尋獲老翁，讓家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，由於黃翁未帶手機、金錢且年邁體弱，歸仁分局受理後立即通報緊急協尋並啟動歸仁分局「平安歸小組」調閱周遭監視器，發現黃姓老翁自清晨6時16分沿歸仁區文化街及民生北街一帶往返遶行在民生一街附近即未再出現，研判黃姓老翁應位於歸仁區南保里及南興里一帶，由於黃翁年邁且長時間未進食、水，情況危急，乃迅速調派警力、召集民力協尋，除傳統由員警持照片向附近民眾訪查外，在LINE里長、社區理事長、巡守隊、超商預防犯罪群組及FB地方社群也張貼通報，籲請民眾協尋。

▲台南市警歸仁分局全力擴大協尋，於深夜在竹林尋獲老翁，讓家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到深夜10時許，歸南所所長孫可亦獲報前往民生十二街巷內竹林，發現黃翁坐臥土堆，因擔心有失溫、脫水情形，除先提供飲水並通報119到場救護，所幸並無大礙，家屬對警方鍥而不捨找人深表感謝。

▲台南市警歸仁分局全力擴大協尋，於深夜在竹林尋獲老翁，讓家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲致力打造「宜居大台南」民眾的小事就是警察的大事，失蹤人口係屬警察服務事項，失智走失已列失蹤人口協尋態樣，由於失智老人無法及時求救，情況更是危急，家屬若發現家人有失智症狀，除了醫療診治外，可以考慮在其衣物置入坊間販賣迷你GPS定位追蹤器，若不慎走失可在第一時間尋獲，避免憾事發生。

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