夏于喬爸爸吸金33億竟是集團創始人！力拚過年團聚關鍵在「今天」

記者孫于珊／台北報導

設址在台北101大樓、還曾邀請天后級歌手張惠妹到場演唱的「富南斯集團」，竟是一跨國詐騙集團！在台1年吸金達33億元。台北地檢署調查更發現，藝人夏于喬的爸爸夏世紘就是在台創始人，被依違反銀行法等罪起訴夏爸等16名幹部，並通緝新加坡籍主嫌白偉宏等2人。全案6日移審法院，羈押中的夏爸能否順利回家過年團聚，就看是否交保成功或慘被法院裁定續押。

▲夏于喬爸爸夏世紘（紅色衣服）涉富南斯集團跨國吸金33億元。（圖／記者劉昌松攝）

富南斯集團對外宣稱研發出AI人工智慧系統，可幫忙代操美股精準獲利，每月投資加分紅保證最少有16%的高獲利，並在各地舉辦講座、美股投資課程等，迅速在台招募了2000多名會員。雖然夏爸從沒有出面宣傳，但他在幕後負責提供醫美診所當場地、幫忙招募訓練講師，可說是扮演著1級大領導角色！

▲夏于喬代父謝罪：該為自己行為負責。（圖／資料照／記者李毓康攝）

不過檢調追查發現，夏爸早已把目標轉向大陸，默默在對岸招募了30、40名會員，因此夏爸在台吸金僅1400萬元。6日一早警備車將夏爸押到北檢，夏爸將要力拚交保，期盼能回家過個好年。

▼ 夏于喬父親夏世纮能否回家過年，就看6日會交保成功或慘遭羈押。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

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