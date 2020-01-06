「加熱嗎？」點到醉漢起崩穴　店員遭推打貨物灑滿地　



▲醉漢深夜到便利商店消費，竟只因不滿店員口氣不佳，動手推人還推貨架、撒咖啡 。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區6日凌晨1時許，一名醉漢到縣民大道二段上的便利商店購買沙拉和義大利麵，在結帳時聽到店員詢問是否要加熱，認為店員口氣不佳，於是與對方爆發激烈口角糾紛，動手推打了2名大夜班店員後，還推倒貨架，並且把剛買的咖啡潑灑在地。警方到場見到醉漢仍不罷休，持續朝店員叫囂，於是將他制服後帶回派出所，由於遭推打的店員準備提告傷害，全案將依傷害、毀損及公然侮辱等罪嫌法辦。

據了解，當時林姓醉漢（45歲）拿著2份沙拉與1份微波義大利麵要去櫃檯結帳，遇到店員詢問「要加熱嗎？」卻突然發狂，認為店員語帶嘲諷，於是口出髒話辱罵店員，還出手推了25歲的林姓店員一下，見到另名23歲的李姓店員上前勸架，還揮拳攻擊李男，造成對方下背部挫傷。盛怒之下的林男還不罷休，甚至推倒貨架讓貨物灑落一地，隨後拿起剛買的熱咖啡往地上砸。

▲男子將貨架推倒，貨物灑落一地。（圖／記者游宗樺翻攝）

店員為避免影響其他顧客，立即報警，林男見狀後從口袋掏出大把百元鈔票，砸在店員臉上，「拎北有錢啦」，囂張行徑讓旁人咋舌。轄區警方獲報後到場，協調林男與店員的糾紛，見到林男仗著酒意不斷叫囂，還出言辱罵警方，於是將他制服，帶回海山派出所調查，由於遭攻擊的李姓店員堅持提告，警方將依傷害、毀損及公然污辱等罪嫌偵辦。

▲醉漢拿出一把百元鈔丟往店員臉上 。（圖／記者游宗樺攝）

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