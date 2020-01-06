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8年前飆車2度遺棄重傷少女致死　男遭通緝「跳3樓陽台」被逮

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▲▼機車，騎機車，機車事故，車禍。（圖／pixabay）

▲蕭姓男子因8年前飆車導致後座少女摔傷，不送醫卻又2度遺棄導致死亡被通緝。（圖／pixaday）

記者洪正達／高雄報導

高雄蕭姓男子2012年10月間載著少女在鳳山、苓雅區飆車，行經中山、青年路口時看見警方巡邏車前來，一時緊張高速迴轉，導致後座少女落地重摔，但蕭男當時並未將少女送醫，而是將她2度遺棄後導致少女死亡，經多年纏訟後，2019年6月遭判1年9個月定讞，同年底被通緝，警方在5日上午前往蕭男家中將他逮捕。

據了解，警方5日持拘票前往蕭男家中時，蕭父配合警方開門，但蕭男見到警方後直接跳上3樓陽台外的平台，附近鄰居看到以為有人要跳樓，立刻向消防隊報案，後續經過警方5分多的勸說後，蕭男才配合逮捕前往派出所接受偵訊。

判決書指出，蕭男在8年前的1天晚上，載著吳姓少女在鳳山、五甲一帶飆車，過程中看見另夥人也在同路段聚眾飆車，於是一時興起加入對方，甚至以鋁箔掩蓋車牌，後續騎往苓雅區時，在青年路看見警方巡邏車駛來，蕭男緊急迴轉，但吳姓少女因重心不穩被摔落在地，但蕭男當時並未協助送醫，先將她載往一間銀行騎樓棄置，但該路段有警方經過，於是蕭男又將她載往另處店家的地下室內丟棄後逃逸，吳女被店家發現後緊急送往大同醫院搶救，仍在7天後因顱內出血、尿崩症、多重器官衰竭傷重不治。

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