按摩小姐甜問：拿你2500元可以嗎？　伸手一抓是警察慘賠26萬

記者黃翊婷／綜合報導

在新竹某養生會館工作的陳姓女子今年6月24日招攬客人時，突然伸手撫摸宋姓男客的下體，還甜問可不可以，沒想到下一秒就被當場逮捕，這才知道客人其實是「臥底」。新竹地院法官認為，該養生會館的翁姓負責人已有多次妨害風化紀錄，最後依圖利容留性交罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，再併科8萬元罰金，可易服勞役80日。

▲陳女一進到包廂就「突襲」宋姓警員。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

判決書中提到，翁男自己是養身會館的負責人兼櫃台人員，店內女服務員除了按摩的工作之外，有些人也會「下海」從事性交易，一般按摩70分鐘收費1000元，店家和小姐各分400元、600元，半套性交易則要另外加收500元，全套加收1500元。

宋姓警員今年6月24日晚間10時許喬裝成客人走進養生會館，由翁男引導至3號包廂，過沒多久就換成陳姓按摩小姐來接待，沒想到對方一進包廂就伸手撫摸下體，暗示可以提供性服務，還甜稱，「半的500可以，我做全的，總共拿你2500，可以嗎？」他立即表明身分並當場將兩人逮捕。

▲陳女這一摸，讓翁姓負責人總共賠上26萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

雖然翁男辯稱整件事情都是陳女一人所為，但根據警員證述，3號包廂就在櫃台旁邊，按摩小姐如果真的和客人進行性交易，櫃台人員一定會知道，況且要是沒有「做黑的」，女方不至於一進包廂就伸手摸過來。

新竹地院法官認為，翁男先前已有多次妨害風化的紀錄，卻不知道悔改，仍為圖一己私利容留、媒介女性與他人性交易，助長歪風，考量到他未婚、還要另外從事送貨員維持生計，最後依圖利容留性交罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，再併科8萬元罰金，可易服勞役80日。