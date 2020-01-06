明道胞兄欠債「勒斃妻兒再輕生」　親家姊哭癱：曾勸妹不要嫁

▲明道與父親接獲噩耗，立即前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃翊婷／綜合報導

藝人明道的哥哥林姓男子一家三口死亡的悲劇，警方初步推測母子倆應該是先被下藥迷昏，才遭丈夫以束帶勒斃。雖然全案目前仍有諸多疑點尚待釐清，但消息傳開後震驚社會各界以及演藝圈，林妻的姊姊事後趕到現場，一度哭到癱軟，直說曾叫妹妹不要嫁，讓旁人看了忍不住鼻酸。

林家三口的遺體是在5日下午被人發現，警方當天下午1時40分接獲通報，立即前往內湖安泰街福德宮後山區調查，經過鑑識人員採證，初步確認林妻和孩子是遭人用束帶勒斃，但3人的身體以及手腳都沒有防禦性傷勢，整起案件疑點重重。

警方表示，窒息死亡的過程相當痛苦，在鑑識學上，通常凶嫌的手臂或是身體會遭被害人抓傷，被害人手上也會留有凶嫌皮膚的組織或毛屑，這就是奮力抵抗造成的防禦性創傷，但3人身上都沒有類似的傷痕，推測母子倆遭勒斃前應該已經陷入昏迷的狀態。

由於事發現場的竹林留有一罐打開過的礦泉水，檢警不排除水中可能有被加入安眠藥或其他鎮靜類藥物，目前已經送往相關單位檢驗。內湖警方5日也在林男的家中發現預先留下的便條紙，內容提到他打算尋短，也對自己負債累累的事感到抱歉，自責很對不起家人，死意甚堅，但是否是他先殺害妻小再上吊輕生，仍有待毒藥物檢驗報告出爐後才能釐清。

▲明道常在微博分享父母的照片。（圖／翻攝明道微博）

根據《自由時報》報導，面對這個突如其來的噩耗，林妻的姊姊到場一度哭到癱軟，難過地說，曾叫妹妹不要嫁。如今發生這樣的憾事，讓兩家人都不好受。

據了解，明道十分孝順父母，出道後買房給父母親居住，閃兵11年很大原因是為了安頓家計，而哥哥在2013年被爆出拿他的證件及家中戶口名簿借錢650萬，債主直接追到記者會，要求弟代兄還。明道當時受訪曾透露，這狀況不是第一次，哥哥長期以來就像是不定時炸彈，之後不會再幫忙還債，但兩人還是有兄弟之情，「哥哥以前是很好的人，現在也是。」

明道聲明

目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。

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