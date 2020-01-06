　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明道胞兄欠債「勒斃妻兒再輕生」　親家姊哭癱：曾勸妹不要嫁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼明道哥哥欠下千萬債務，勒殺妻小後於內湖山林輕生，明道與父親接獲噩耗後前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

▲明道與父親接獲噩耗，立即前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃翊婷／綜合報導

藝人明道的哥哥林姓男子一家三口死亡的悲劇，警方初步推測母子倆應該是先被下藥迷昏，才遭丈夫以束帶勒斃。雖然全案目前仍有諸多疑點尚待釐清，但消息傳開後震驚社會各界以及演藝圈，林妻的姊姊事後趕到現場，一度哭到癱軟，直說曾叫妹妹不要嫁，讓旁人看了忍不住鼻酸。

林家三口的遺體是在5日下午被人發現，警方當天下午1時40分接獲通報，立即前往內湖安泰街福德宮後山區調查，經過鑑識人員採證，初步確認林妻和孩子是遭人用束帶勒斃，但3人的身體以及手腳都沒有防禦性傷勢，整起案件疑點重重。

警方表示，窒息死亡的過程相當痛苦，在鑑識學上，通常凶嫌的手臂或是身體會遭被害人抓傷，被害人手上也會留有凶嫌皮膚的組織或毛屑，這就是奮力抵抗造成的防禦性創傷，但3人身上都沒有類似的傷痕，推測母子倆遭勒斃前應該已經陷入昏迷的狀態。

由於事發現場的竹林留有一罐打開過的礦泉水，檢警不排除水中可能有被加入安眠藥或其他鎮靜類藥物，目前已經送往相關單位檢驗。內湖警方5日也在林男的家中發現預先留下的便條紙，內容提到他打算尋短，也對自己負債累累的事感到抱歉，自責很對不起家人，死意甚堅，但是否是他先殺害妻小再上吊輕生，仍有待毒藥物檢驗報告出爐後才能釐清。

▲明道對父母十分孝順，微博常曬父母照片。（圖／翻攝明道微博）

▲明道常在微博分享父母的照片。（圖／翻攝明道微博）

根據《自由時報》報導，面對這個突如其來的噩耗，林妻的姊姊到場一度哭到癱軟，難過地說，曾叫妹妹不要嫁。如今發生這樣的憾事，讓兩家人都不好受。

據了解，明道十分孝順父母，出道後買房給父母親居住，閃兵11年很大原因是為了安頓家計，而哥哥在2013年被爆出拿他的證件及家中戶口名簿借錢650萬，債主直接追到記者會，要求弟代兄還。明道當時受訪曾透露，這狀況不是第一次，哥哥長期以來就像是不定時炸彈，之後不會再幫忙還債，但兩人還是有兄弟之情，「哥哥以前是很好的人，現在也是。」

明道聲明

目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

相關新聞

►獨／明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害！現場礦泉水送驗

►獨／明道胞兄勒斃妻兒後自盡　手機電量滿格未鎖「與友人對話」曝

►按月給無業胞兄生活費…哥一家3口陳屍內湖山林！明道曾嘆：他的債像無底洞

ET快訊
Joeman送員工每人1本2000元刮刮樂　「刮中多少都你的
南韓首次獲金球獎！《寄生上流》拿下最佳外語片
被蔡依林開腿自摸「撩到ㄎㄧㄤ掉」　阿信嗨到4點半回應了
金球獎／第77屆金球獎即時得獎名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害！現場礦泉水送驗

違停挨罰「打電話嗆派出所過來講」　駕駛夾警大腿反賠200倍

8年前飆車2度遺棄重傷少女致死　男遭通緝「跳3樓陽台」被逮

「草埔隧道又封閉」　男子網路貼假消息遭送辦

天堂變態殺人魔／前員工勒殺網咖老闆娘！浴缸放水淹屍…衣櫥吊死6歲童滅口

明道胞兄欠債「勒斃妻兒再輕生」　親家姊哭癱：曾勸妹不要嫁

新買千萬賓利被撞毀！37歲「醫美CEO車主」怒打擦撞駕駛GG了

「加熱嗎？」點到醉漢起崩穴　店員遭推打貨物灑滿地　

沈一鳴為了飛行「練粗脖子」　老長官靈堂外流淚：他是優秀的飛官…

快訊／國道一號2車「撞翻交疊」1死4傷　計程車轉180度躺地慘狀曝

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

電動共享車後照鏡斷了想裝回去　少年狂踢嗆「破車」錄影發IG限時

違停挨罰「打電話嗆派出所過來講」　駕駛夾警大腿反賠200倍

8年前飆車2度遺棄重傷少女致死　男遭通緝「跳3樓陽台」被逮

「草埔隧道又封閉」　男子網路貼假消息遭送辦

天堂變態殺人魔／前員工勒殺網咖老闆娘！浴缸放水淹屍…衣櫥吊死6歲童滅口

明道胞兄欠債「勒斃妻兒再輕生」　親家姊哭癱：曾勸妹不要嫁

新買千萬賓利被撞毀！37歲「醫美CEO車主」怒打擦撞駕駛GG了

「加熱嗎？」點到醉漢起崩穴　店員遭推打貨物灑滿地　

沈一鳴為了飛行「練粗脖子」　老長官靈堂外流淚：他是優秀的飛官…

快訊／國道一號2車「撞翻交疊」1死4傷　計程車轉180度躺地慘狀曝

獨／明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害！現場礦泉水送驗

NFL／全靠「台灣」瓊斯關鍵34碼推進　德州人晉級對酋長

金球獎／紅毯5美！她和史嘉蕾喬韓森拚了　「胸前真空只有鑽」半球形狀全洩

影／蔡英文直播進化究極體！林楚茵坐鎮主播台　連線4地掃街一次看

違停挨罰「打電話嗆派出所過來講」　駕駛夾警大腿反賠200倍

藥華藥出貨歐盟暢旺　去年12月營收年增760%、全年營收年增1065%

民進黨拚國會要過半　賴清德預言「4縣市」立委全壘打

金球獎／南韓史上第一次！《寄生上流》榮獲最佳外語片

「執政3年多害我負債！」蔡英文造勢遊覽車運將大爆內心話：你說慘不慘

一定要戴口罩！西部半空氣超髒　天空霧茫茫全台35測站「亮橘紅燈」

肯亞美軍基地遇襲　美國防部3人喪生「數架飛機遭摧毀」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害

沈一鳴努力練粗脖子　老長官哭了

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

國一車禍1死4傷　轎車四輪朝天

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

「加熱嗎」3字惹怒醉漢　店員遭推打

運將見酒醉妹「雙膝一跪」！她驚醒下車爆哭

獨／北市內湖樹林中驚見2大1小共三屍！

夢時代跨年緊鄰加油站「沒發大財」　機車亂停

更多熱門

相關新聞

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

藝人明道的親哥哥林姓男子一家三口5日下午被發現陳屍在內湖山區，他在得知消息後相當震驚難過，晚間透過經紀公司發出聲明，和他曾合作演戲的好友陳喬恩也發聲，呼籲外界不要打擾明道及其家人。

明道年收入破億「市場陪媽媽賣地瓜」

明道年收入破億「市場陪媽媽賣地瓜」

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

明道被哥哥債主「追到記者會要錢」：他是不定時炸彈

明道被哥哥債主「追到記者會要錢」：他是不定時炸彈

關鍵字：

明道內湖

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

震撼空拍！蔡英文台南、桃園、新北造勢擠爆23萬人

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

小S送蔡依林花籃祝賀　一看卡片文字網全笑瘋

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面