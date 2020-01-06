「3個月出國2次」友酸：人生勝利組　他不忍了反擊+封鎖...6千人療癒了

▲原PO努力賺錢出國，友人羨慕狂酸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「我出國對得起自己！」一名網友近期頻繁到日本玩，某朋友知道後，就不斷酸他是人生勝利組。原PO聽完不太開心，認為他花自己的錢並沒礙到誰，最後索性把累積已久的心聲一吐為快，6千名網友也都按讚笑了。

「別人出國就說人家在爽。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示，自己近3個月內就去了日本2次，某個朋友知道後，就一直酸他「好好喔」、「人生勝利組」之類的話，不過在他耳裡聽來就是酸葡萄幹話。

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明明是花自己辛苦賺來的錢，還要被人閒言閒語，原PO也不忍了，反擊表示「你在摟妹的時候，我在賺錢；你在騎重機跑山，我還在加班；你跟女友休幹時，我也是忙著追新台幣。所以我出國，對得起自己！」

原PO說完，便霸氣封鎖對方，還開心表示自己下個月又要去沖繩走走，讓眾網友笑翻。

▲ 原PO發文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

文一出後，網友表示遇到這種酸民真的很討厭，「不要封鎖啦～這樣他不能繼續羨慕」、「努力工作賺錢當然就是為了爽爽花、爽爽過日子，不然那麼辛苦幹嘛」、「我也有朋友說羨慕我當業務，這麼多年賺很多錢應該請客，所以我辛苦工作應該請你？」、「多的是只羨慕人家成功，但是不羨慕人家的努力」、「這還好啦！不要求代購就好」。

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